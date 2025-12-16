Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 17 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con una predominanza di piogge leggere che accompagneranno la città lungo tutto l'arco della giornata. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora, per sapere come affrontare al meglio la giornata.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Si parte con una temperatura di 3.95°C e un'umidità del 95%, condizioni che porteranno piogge leggere con un accumulo di 1.76 mm. Il vento soffierà leggero da ovest a una velocità di 0.49 m/s.

Prima mattina: La temperatura si alza a 10.03°C, mantenendo un alto tasso di umidità al 97%. Le precipitazioni aumentano a 2.63 mm. Il vento cambia direzione, provenendo da est con una velocità di 1.44 m/s.

Mattina: Alle prime luci del giorno, la temperatura si stabilizza intorno ai 10.3°C. Le piogge persistono, con 2.95 mm previsti. Il vento soffia da ovest, leggermente più forte a 0.53 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni restano invariate, con piogge leggere di 2.07 mm e una temperatura di 10.24°C. Il vento soffia da ovest a 0.99 m/s, e l'umidità rimane elevata al 96%.

Mezzogiorno: Anche a metà giornata, la pioggia continua, ma con minore intensità, accumulando 0.63 mm. La temperatura è di 10.09°C, con un vento da nord-ovest a 2.37 m/s.

Primo pomeriggio: La situazione inizia a migliorare leggermente, con una riduzione delle precipitazioni a 0.13 mm. La temperatura è di 10.2°C e il vento soffia da nord-ovest a 2.35 m/s.

Tardo pomeriggio: Le piogge diventano sporadiche con solo 0.11 mm previsti. La temperatura si mantiene sui 10°C e il vento diminuisce a 0.93 m/s, soffiando da nord-ovest.

Sera: La giornata si conclude con nubi sparse e una temperatura di 9.59°C. Il vento, quasi assente, proviene da nord-est a 0.4 m/s. L'umidità resta alta al 92%.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 17 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da piogge leggere persistenti, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con un'umidità elevata per tutta la giornata. Il vento, seppur leggero, sarà variabile, passando da ovest a nord-est. In serata, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con la presenza di nubi sparse. È consigliato tenere l'ombrello a portata di mano e prepararsi a una giornata umida ma con temperature miti per il periodo invernale.