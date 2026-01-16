Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 17 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nella vivace città di Rimini, il meteo di domani si preannuncia con un susseguirsi di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei suoi abitanti. Mentre il sole potrebbe mantenersi nascosto per buona parte della giornata, i dettagli delle previsioni ci riservano qualche sorpresa. Scopriamo insieme cosa ci attende durante le diverse ore della giornata.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Nelle ore notturne, la temperatura si attesterà intorno ai 10.26°C, con un'umidità dell'86%. Il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni previste. Il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità di 1.01 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattinata, le condizioni rimarranno invariate con una leggera diminuzione della temperatura fino a 9.96°C. L'umidità salirà al 91%, mantenendo un cielo coperto. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord, aumentando leggermente a 1.81 m/s.

Mattina: Durante la mattina, la temperatura sarà di 9.97°C, con un'umidità del 92%. Il cielo continuerà ad essere coperto e il vento soffierà da nord-ovest a 2.05 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, la temperatura scenderà leggermente a 9.94°C. L'umidità sarà al 93% e il cielo rimarrà coperto. Il vento proverrà da ovest-nord-ovest con una velocità di 2.24 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, attese leggere piogge con una precipitazione di 0.1 mm. La temperatura salirà a 10.34°C, con un'umidità del 90%. Il vento soffierà da ovest a 2.93 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia persisterà con una leggera intensità, accumulando 0.11 mm. La temperatura si stabilizzerà a 9.98°C, con un vento occidentale di 1.69 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, ci si aspetta una leggera pioggia con un accumulo di 0.38 mm. La temperatura sarà di 9.88°C, con un vento leggero da nord a 1.07 m/s.

Sera: In serata, le precipitazioni aumenteranno leggermente a 0.76 mm. La temperatura salirà a 10.25°C, con un vento proveniente da nord-est a 1.92 m/s.

Riepilogo delle Condizioni del Giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. Leggere piogge si alterneranno nel corso della giornata, con precipitazioni più evidenti nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno generalmente deboli, provenendo da diverse direzioni nel corso della giornata. In sintesi, si prevede una giornata umida e grigia, con la necessità di un ombrello per chi intende muoversi all'aperto.