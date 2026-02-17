Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 18 febbraio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'arrivo di una giornata tipicamente invernale sulla costa romagnola si annuncia tranquillo ma con qualche variazione nella copertura nuvolosa. Le previsioni per Rimini segnalano temperature miti per il periodo, venti generalmente deboli e scarse probabilità di precipitazioni: il dettaglio orario permette di capire quando aspettarsi sereno o stratificazioni di nubi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno: temperatura 8,7 °C, feels like 6,9 °C; umidità 48%, pressione 1012 hPa. Vento debole da sud‑ovest a circa 3,0 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia nulla (0%). Condizioni ideali per chi si muove a tarda sera o per chi cerca una notte limpida.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno: temperatura 8,2 °C, feels like 7,0 °C; umidità 50%, pressione 1012 hPa. Vento leggero a 2,1 m/s proveniente da sud‑ovest (239°), raffiche contenute. Ancora nessuna precipitazione attesa e visibilità piena.

Mattina (06:00) — poche nuvole: temperatura 7,4 °C, feels like 6,0 °C; umidità 59%, pressione 1013 hPa. Vento debole intorno a 2,2 m/s da sud‑ovest (233°). Leggera aumento della copertura nuvolosa ma tempo asciutto, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto: temperatura 9,7 °C, feels like 9,7 °C; umidità 59%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole (1,1 m/s) in rotazione da nord‑ovest (329°). Non sono previste precipitazioni (pop 0), ma la copertura può rendere la mattinata grigia.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto: temperatura massima della giornata 11,3 °C, feels like 10,0 °C; umidità 56%, pressione 1013 hPa. Vento debole a 2,6 m/s da nord‑est (32°) con raffiche contenute. Tempo stabile, senza pioggia, ma cielo persistentemente nuvoloso.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno: temperatura 10,4 °C, feels like 9,1 °C; umidità 60%, pressione 1013 hPa. Vento leggero da est a circa 2,4 m/s. Le nubi si diradano lasciando spazio a schiarite ampie: momento migliore per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole: temperatura 9,8 °C, feels like 8,4 °C; umidità 71%, pressione 1012 hPa. Vento debole intorno a 2,7 m/s da sud‑est (128°). Cielo in prevalenza sereno con qualche velatura, condizioni asciutte.

Sera (21:00) — cielo coperto: temperatura 9,6 °C, feels like 7,6 °C; umidità 69%, pressione 1011 hPa. Vento moderato fino a 3,8 m/s da sud (183°) con raffiche fino a 6,8 m/s. Aumento della nuvolosità; tuttavia la probabilità di pioggia rimane nulla (pop 0) e la visibilità si mantiene buona.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta con assenza di precipitazioni attese. Temperature contenute tra circa 7,4 °C e 11,3 °C, aria generalmente mite per il periodo. Venti per lo più deboli (intorno a 2–3 m/s) con qualche rinforzo serale; pressione intorno ai 1011–1014 hPa. Alternanza tra fasi di cielo sereno e momenti di copertura nuvolosa, con le ore centrali e il primo pomeriggio che offriranno le condizioni più favorevoli per attività all'aperto.