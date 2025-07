Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 22 giugno 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 22 giugno 2025, la città di Rimini si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni indicano un'alternanza di nuvole e sole, con temperature che si manterranno piacevoli. Scopriamo insieme nel dettaglio come si evolverà il tempo nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata del 22 giugno 2025

Notte: La notte a Rimini inizia con un cielo coperto. La temperatura si attesta sui 20.22°C, con un'umidità del 70%. Il vento soffierà leggero a 1.62 m/s da sud-ovest, con occasionali raffiche fino a 1.43 m/s. Nonostante le nuvole, la possibilità di precipitazioni è solo del 15%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimane coperto ma senza rischio di pioggia. La temperatura sale leggermente a 20.3°C, con l'umidità che aumenta al 73%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da ovest-nordovest a una velocità di 2.35 m/s.

Mattina: Con l'alba, si intravedono delle nubi sparse. La temperatura sale fino a 21.97°C, mentre il vento soffia da ovest a 2.88 m/s. L'umidità si riduce al 71%, rendendo l'aria più fresca e piacevole.

Mezza mattinata: A metà mattinata il cielo torna a essere coperto, ma le temperature continuano a salire raggiungendo 25.48°C. L'umidità si abbassa al 55%, con un vento che cambia direzione, provenendo da nord-est a 2.96 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo si apre parzialmente e le nubi sparse lasciano spazio a qualche raggio di sole. La temperatura raggiunge i 26.06°C, con l'umidità ancora al 55%. Il vento soffia da est-nordest a 3.47 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarisce ulteriormente, con un cielo sereno e poche nuvole all'orizzonte. La temperatura si mantiene stabile a 25.95°C, con il vento che soffia sempre da est-nordest a 2.88 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo rimane sereno. La temperatura inizia a scendere leggermente, attestandosi sui 24.47°C, con un'umidità che sale al 66%. Il vento, proveniente da est, soffia a 2.06 m/s.

Sera: La giornata si conclude con una sera limpida e serena. La temperatura scende ulteriormente a 22.88°C, con il vento che soffia leggermente da sud a 2.16 m/s. L'umidità si mantiene al 66%, garantendo una serata piacevole.

Riepilogo delle previsioni del 22 giugno 2025

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una prima parte con cielo prevalentemente coperto, per poi evolvere in una giornata più serena e soleggiata. Le temperature oscilleranno tra i 20.22°C della notte e i 26.06°C del mezzogiorno. Il vento sarà generalmente leggero, con una direzione variabile nel corso della giornata. Nonostante qualche nuvola, la possibilità di pioggia rimane bassa, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, un giorno di sole e nuvole, con temperature piacevoli e condizioni meteorologiche favorevoli.