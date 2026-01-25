Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 26 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'inverno ormai ben avviato, le previsioni meteo sono diventate un elemento fondamentale per organizzare al meglio le nostre giornate. Rimini, con il suo clima variabile, non fa eccezione. Domani, la città romagnola ci riserverà un susseguirsi di condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno agli 8.44°C. L'umidità sarà del 77%, mentre il vento soffierà da sud a 3.06 m/s, creando una sensazione di freddo percepito di 6.6°C. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 8.11°C, con un'umidità del 78%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sud-ovest a 2.31 m/s. Anche in questa fascia oraria, le precipitazioni saranno assenti.

Mattina: Con l'alba, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. La temperatura scenderà ulteriormente a 6.95°C, con un aumento dell'umidità all'86%. Il vento, proveniente ora da nord-ovest, soffierà a 2.33 m/s. Il freddo percepito sarà di 5.35°C.

Mezza mattinata: Il cielo tornerà ad essere coperto, con una temperatura che salirà leggermente a 7.4°C. L'umidità sarà dell'89%, mentre il vento da nord-ovest aumenterà la sua velocità a 4.39 m/s. La percezione del freddo sarà più pronunciata, con un valore di 4.61°C.

Mezzogiorno: Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una temperatura in aumento fino a 8.21°C. L'umidità scenderà leggermente all'83%, mentre il vento, sempre da nord-ovest, raggiungerà i 5.81 m/s, facendo percepire una temperatura di 5.04°C.

Primo pomeriggio: Il cielo rimarrà coperto, con la temperatura che si stabilizzerà intorno ai 7.68°C. L'umidità sarà costante all'83%, mentre il vento da nord-ovest si manterrà su valori di 4.98 m/s. Il freddo percepito sarà di 4.7°C.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature intorno ai 7.37°C. L'umidità sarà dell'82%, e il vento, proveniente da ovest, soffierà a 4.1 m/s. La percezione del freddo sarà di 4.72°C.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse, e una temperatura che scenderà a 6.72°C. L'umidità sarà dell'81%, mentre il vento calerà, provenendo da sud-ovest a 2.13 m/s. Il freddo percepito sarà di 5.25°C.

Riepilogo delle condizioni meteo per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata prevalentemente da un cielo coperto, con qualche sprazzo di nubi sparse durante la notte e la sera. Le temperature oscilleranno tra i 6.72°C e gli 8.44°C, con una sensazione di freddo più marcata a causa del vento, che soffierà principalmente da nord-ovest. L'umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 77-89%. In sintesi, si prevede una giornata senza piogge, ma con condizioni generalmente nuvolose e fresche. Mettere in conto un abbigliamento adeguato sarà fondamentale per affrontare al meglio le attività all'aperto.