Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 27 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata dalle condizioni meteorologiche variegate, che si alterneranno tra cieli sereni e nubi più fitte. Gli abitanti della città romagnola dovranno tenere d'occhio il cielo per pianificare al meglio le loro attività. Mentre la temperatura sarà mite per la stagione, il vento potrebbe intensificarsi nelle ore serali, contribuendo a una sensazione di fresco. Ecco un'analisi dettagliata di ciò che ci aspetta nella giornata di domani.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata a Rimini inizierà con condizioni di cielo sereno. Le temperature saranno intorno ai 5.99°C, con un'umidità dell'80%. I venti soffieranno debolmente da ovest a 2.43 m/s. Una notte tranquilla e limpida, ideale per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo continuerà ad essere sereno. La temperatura scenderà lievemente a 5.63°C, mentre l'umidità diminuirà al 75%. I venti caleranno leggermente in intensità, provenendo da sud-ovest a 2.17 m/s. La visibilità sarà eccellente, permettendo di godere di un'alba luminosa.

Mattina: Continuando verso la mattina, il cielo rimarrà limpido con solo l'8% di copertura nuvolosa. La temperatura si attesterà sui 5.48°C e l'umidità calerà al 70%. I venti saranno molto deboli, quasi impercettibili, provenendo da sud-ovest a 1.25 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni cambieranno leggermente con l'arrivo di nubi sparse. La temperatura aumenterà a 7.76°C e l'umidità scenderà al 63%. I venti saranno praticamente assenti, provenendo da sud a soli 0.49 m/s. Un momento ideale per una passeggiata all'aperto.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa dell'86%. La temperatura raggiungerà i 10.06°C, rendendo l'aria piacevolmente mite. L'umidità sarà del 57% e i venti proverranno da nord-est a 1.7 m/s. Un'ottima occasione per godersi un pranzo all'aperto, nonostante il cielo grigio.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo rimarrà coperto. La temperatura si manterrà intorno ai 9.76°C con un'umidità che risalirà al 67%. I venti, da nord-est, aumenteranno leggermente a 1.93 m/s. La copertura nuvolosa sarà dell'87%, offrendo una luce diffusa e morbida.

Tardo pomeriggio: Con l'approssimarsi della sera, le condizioni rimarranno stabili con un cielo coperto all'88%. La temperatura sarà di 9.51°C e l'umidità del 70%. I venti da sud aumenteranno di intensità, raggiungendo i 2.69 m/s, portando una leggera brezza fresca.

Sera: Nella serata, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura sarà di 9.95°C con un'umidità del 70%. I venti da sud si intensificheranno ulteriormente a 3.89 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 7.3 m/s. Una sera perfetta per stare accoccolati in casa, magari con una buona lettura.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si inizierà con cieli sereni durante la notte e la prima mattina, per poi passare a cieli coperti dal mezzogiorno fino alla sera. Le temperature saranno complessivamente miti, oscillando tra i 5.48°C e i 10.06°C. I venti saranno inizialmente deboli, ma aumenteranno di intensità verso la sera. In generale, sarà una giornata senza precipitazioni, ma con una notevole variabilità nelle condizioni del cielo.