Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 28 luglio 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 28 luglio 2025, Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Con un cielo che promette di variare dal coperto alla pioggia, gli abitanti e i turisti della città costiera dovranno prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, che si preannunciano piuttosto umide e ventose. Continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate per ciascuna fascia oraria e preparatevi al meglio per affrontare la giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia con una notte umida, con una temperatura di 19.88°C e un'umidità del 79%. Le probabilità di precipitazioni sono alte, con una pioggia leggera che porterà fino a 1.1 mm di pioggia. Il vento soffierà da sud a una velocità di 3.7 m/s, con raffiche fino a 4.33 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina, la temperatura salirà leggermente a 20°C con l'umidità che scenderà al 78%. La pioggia leggera continuerà, con 0.8 mm previsti. Il vento sarà più calmo, proveniente da sud-ovest a 1.64 m/s. La copertura nuvolosa aumenterà al 72%.

Mattina: In mattinata, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21.01°C e un'umidità del 75%. Le probabilità di pioggia scenderanno al 66%, mentre il vento soffierà da ovest a 2.13 m/s. La visibilità sarà buona, fino a 10 km.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un ritorno della pioggia leggera, con 1.38 mm previsti. La temperatura scenderà a 18.85°C, con un'umidità del 91%. Il vento, proveniente da nord-ovest, aumenterà di intensità a 3.67 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni si manterranno piovose, con 0.91 mm di pioggia leggera. La temperatura sfiorerà i 20.34°C e l'umidità sarà all'84%. Il vento si intensificherà notevolmente, raggiungendo gli 8.01 m/s da ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia diventerà moderata, con 4.22 mm previsti. La temperatura calerà a 18.13°C e l'umidità salirà al 94%. Il vento continuerà a soffiare forte da ovest, a 6.06 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni rimarranno umide con pioggia leggera di 0.94 mm. La temperatura si manterrà su 17.34°C e l'umidità scenderà leggermente all'89%. Il vento sarà ancora forte, da ovest, a 8.39 m/s.

Sera: La sera si concluderà con pioggia leggera di 0.88 mm. La temperatura sarà di 18.26°C e l'umidità raggiungerà il 95%. Il vento cambierà direzione verso nord-ovest, soffiando a 4.67 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente umide e piovose. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 21°C, con un'umidità che varierà dal 75% al 95%. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con intensità variabile da leggera a moderata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con raffiche che raggiungeranno anche i 9 m/s. Si raccomanda di prepararsi adeguatamente per affrontare una giornata piovosa e di prestare attenzione ai venti forti durante le ore centrali del giorno.