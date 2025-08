Previsioni del Tempo Rimini | Tutte le informazioni dal 4 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini è sempre un argomento di grande interesse, specialmente durante i mesi estivi quando la città si riempie di turisti desiderosi di godersi il sole e il mare. Le previsioni meteo per domani riservano qualche sorpresa, tra momenti di pioggia e cieli coperti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per la giornata di domani.

Le previsioni per ogni fascia oraria

Notte: La giornata inizierà con una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore della notte. Le temperature saranno fresche, intorno ai 17.51°C, con un tasso di umidità dell'86%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 4.09 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 5.06 m/s.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, le condizioni miglioreranno. Le nubi sparse domineranno il cielo, lasciando intravedere qualche sprazzo di sereno. La temperatura aumenterà leggermente, toccando i 18.62°C, mentre il vento si calmerà, soffiano a 3.05 m/s.

Mattina: La mattina vedrà un'ulteriore riduzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19.89°C. Il vento, leggermente più intenso, soffierà a 4.07 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà 24.33°C, con un'umidità in calo al 54%. Le nubi sparse continueranno a segnare la giornata, ma il sole riuscirà a fare capolino, regalando momenti di bel tempo.

Mezzogiorno: Avvicinandosi al picco del giorno, le temperature toccheranno i 25.49°C. Nonostante la copertura nuvolosa aumenti leggermente, con il 64% di cielo coperto, le condizioni rimarranno asciutte. Il vento sarà moderato, provenendo da nord-est a 3.69 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, ma le temperature si manterranno sui 24.96°C. L'umidità resterà stabile attorno al 52%, e il vento calerà ulteriormente, con velocità di 2.78 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare il cielo con un 97% di copertura. Le temperature scenderanno leggermente a 22.64°C, mentre il vento sarà quasi assente, con raffiche appena percepibili di 0.72 m/s.

Sera: La serata si chiuderà con un cielo coperto e temperature intorno ai 21.1°C. L'umidità sarà del 63%, creando un'atmosfera piacevole per passeggiate serali. Il vento si orienterà da sud-ovest, mantenendo una velocità di 1.7 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo un inizio umido e piovoso durante la notte, le condizioni miglioreranno, permettendo al sole di fare capolino tra le nubi sparse. Le temperature saranno miti, con un picco di 25.49°C a mezzogiorno, mentre la serata si preannuncia fresca e piacevole. Nonostante la presenza di nuvole per gran parte della giornata, la pioggia sarà limitata alla notte, garantendo un clima asciutto durante il giorno. In definitiva, una giornata variabile ma gradevole, perfetta per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto.