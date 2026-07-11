Previsioni meteo Rimini — 12 luglio 2026: pioggia notturna e giornata calda

Rimini, 12 luglio 2026: notte con pioggia leggera poi progressivo miglioramento e temperature fino a 31°C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata meteorologica di domani a Rimini si apre con un episodio di pioggia leggera nella prima parte della notte, seguito da un graduale miglioramento che lascerà spazio a cieli in prevalenza sereni nel pomeriggio. Temperature in netto rialzo durante le ore centrali: leggi il dettaglio orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — La giornata inizia con pioggia leggera; accumulo stimato ~1.06 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 23.6 °C, umidità 82%, sensazione termica 24.1 °C. Vento da ovest-nordovest a 5.8 m/s con raffiche fino a 10.1 m/s. Copertura nuvolosa prevalente (74%) e visibilità 10 km. Probabilità di precipitazione elevata.

Prima mattina (03:00) — Prevalgono nubi sparse, piogge in esaurimento. Temperatura 21.4 °C, umidità alta al 90% e punto di rugiada vicino a 19.1 °C. Vento più debole da ovest a 3.2 m/s (raffiche 3.8 m/s). Pressione intorno a 1016 hPa.

Mattina (06:00) — Sempre nubi sparse, tempo asciutto. Temperatura in aumento a 24.8 °C, umidità 84% e sensazione termica 25.5 °C. Vento da nord-ovest a 3.5 m/s con brezze leggere; cielo parzialmente coperto (51%).

Mezza mattinata (09:00) — Condizioni più stabili con nubi sparse e schiarite crescenti. Temperatura 28.5 °C, umidità 64% e sensazione termica intorno ai 30.7 °C. Vento da nord a 4.3 m/s. Pressione stabile (1017 hPa).

Mezzogiorno (12:00) — Giornata calda: nubi sparse ma prevale il soleggiamento. Massima prevista 31.0 °C, umidità 66% e forte sensazione di caldo con indice di disagio (feels like) circa 36.4 °C. Vento da nord-est a 4.9 m/s. Prestare attenzione a esposizione solare nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — Situazione soleggiata, cielo sereno con temperature intorno a 28.5 °C e sensazione termica 30.7 °C. Umidità 64%. Vento da nord-est moderato a 3.6 m/s; condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Prosegue il quadro di cielo sereno; temperatura sui 29.4 °C, umidità 66% e sensazione termica sui 32.8 °C. Vento debole a 2.0 m/s. Condizioni stabili fino al calar del sole.

Sera (21:00) — Ritorno a nubi sparse con temperatura piacevole attorno a 27.7 °C e umidità in aumento al 75%. Vento debole a 1.7 m/s e sensazione termica intorno ai 30.7 °C. Nessuna precipitazione prevista per la notte successiva al primo episodio.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 12 luglio 2026 si prevede una notte con pioggia leggera nelle prime ore, seguita da un progressivo miglioramento e da una giornata calda e in gran parte soleggiata. Massime intorno a 31 °C, venti deboli-moderati (1.7–5.8 m/s) e precipitazioni concentrate nella notte. Raccomandato bere acqua e proteggersi dal sole nelle ore centrali, mentre eventuali impegni notturni potrebbero dover tenere conto della pioggia iniziale.