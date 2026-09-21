Altarimini

Previsioni meteo Rimini — 22 settembre 2026: mattinata con piovaschi, poi sole e temperature piacevoli

Rimini, 22 settembre 2026: breve passaggio di pioggia al mattino, poi schiarite e massime intorno a 25°C; venti da est moderati.

A cura di Redazione
21 settembre 2026 15:00
Previsioni meteo Rimini — 22 settembre 2026: mattinata con piovaschi, poi sole e temperature piacevoli -
Meteo
Condividi

Domani a Rimini la giornata si apre con residui annuvolamenti e qualche piovasco isolato, ma velocemente il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite e temperature che rimarranno piacevoli. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 22,3 °C con umidità al 75% e cielo a nubi sparse. Vento debole da nord-est a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Visibilità buona. Condizioni tranquille, ideale per chi rientra tardi.

Prima mattina (03:00): Ancora temperature miti, circa 22,4 °C, umidità in lieve diminuzione (68%) e cielo con nubi sparse. Vento da est a circa 3,6 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa fascia.

Mattina (06:00): Possibile pioggia leggera con accumulo stimato intorno a 0,27 mm (3h); temperatura scende a 21,1 °C e umidità alta (87%). Vento debole attorno a 2,9 m/s (raffiche fino a 5,4 m/s). Attenzione a locali pavimentazioni bagnate nelle ore centrali del mattino.

Mezza mattinata (09:00): Ancora qualche piovasco residuo (pioggia leggera ≈0,11 mm/3h) ma in rapida attenuazione. Aumentano le schiarite; temperatura intorno a 24,2 °C, umidità bassa (35%). Vento da est-nordest più sostenuto a 5,4 m/s con raffiche fino a 11,4 m/s.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e temperatura massima prevista della giornata, circa 25,5 °C. Umidità contenuta al 35%. Vento moderato da est a 3,7 m/s (raffiche fino a 9,0 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno con lieve calo termico a 23,8 °C e umidità intorno al 45%. Vento intorno a 5,1 m/s con raffiche fino a 10,6 m/s. Giornata ancora stabile e gradevole.

Tardo pomeriggio (18:00): Prime ore serali con cielo sereno e temperatura che scende a 19,6 °C; umidità 51%. Vento calmo-moderato a 3,0 m/s (raffiche fino a 5,4 m/s). Serata che si annuncia limpida e fresca.

Sera (21:00): Poche nuvole, temperatura intorno a 18,6 °C e umidità 56%. Vento debole da sud-est a 2,1 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s). Buone condizioni per passeggiate serali, con lievi qualità termica più fresca.

Riepilogo del giorno

Breve passaggio perturbato nelle prime ore del mattino con pioggia leggera e accumuli molto contenuti (frazionati, fino a ~0,27 mm/3h), seguito da un deciso miglioramento. Nel corso della giornata cielo sereno e temperature gradevoli, massima intorno a 25–25,5 °C. Venti per lo più da est-nordest, deboli o moderati con raffiche mattutine e nel primo pomeriggio. Serata limpida e più fresca intorno a 18–19 °C.

Previsioni meteo 22 settembre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.3° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 2.7)
Umidità 75%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.4° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 3.6 E (max 6.6)
Umidità 68%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.1° (perc. +21.5°)
Precip. 0.27mm (prob. 27%)
Vento 2.9 SE (max 5.4)
Umidità 87%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.2° (perc. +23.6°)
Precip. 0.11mm (prob. 20%)
Vento 5.4 E (max 11.4)
Umidità 35%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 9.0)
Umidità 35%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.8° (perc. +23.4°)
Precip. -
Vento 5.1 E (max 10.6)
Umidità 45%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.6° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 3.0 SE (max 5.4)
Umidità 51%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.6° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 2.1 SE (max 3.6)
Umidità 56%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 4.2 E (max 7.9)
Umidità 46%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini