Previsioni meteo Rimini — 22 settembre 2026: mattinata con piovaschi, poi sole e temperature piacevoli

Rimini, 22 settembre 2026: breve passaggio di pioggia al mattino, poi schiarite e massime intorno a 25°C; venti da est moderati.

Domani a Rimini la giornata si apre con residui annuvolamenti e qualche piovasco isolato, ma velocemente il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite e temperature che rimarranno piacevoli. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 22,3 °C con umidità al 75% e cielo a nubi sparse. Vento debole da nord-est a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Visibilità buona. Condizioni tranquille, ideale per chi rientra tardi.

Prima mattina (03:00): Ancora temperature miti, circa 22,4 °C, umidità in lieve diminuzione (68%) e cielo con nubi sparse. Vento da est a circa 3,6 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa fascia.

Mattina (06:00): Possibile pioggia leggera con accumulo stimato intorno a 0,27 mm (3h); temperatura scende a 21,1 °C e umidità alta (87%). Vento debole attorno a 2,9 m/s (raffiche fino a 5,4 m/s). Attenzione a locali pavimentazioni bagnate nelle ore centrali del mattino.

Mezza mattinata (09:00): Ancora qualche piovasco residuo (pioggia leggera ≈0,11 mm/3h) ma in rapida attenuazione. Aumentano le schiarite; temperatura intorno a 24,2 °C, umidità bassa (35%). Vento da est-nordest più sostenuto a 5,4 m/s con raffiche fino a 11,4 m/s.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e temperatura massima prevista della giornata, circa 25,5 °C. Umidità contenuta al 35%. Vento moderato da est a 3,7 m/s (raffiche fino a 9,0 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno con lieve calo termico a 23,8 °C e umidità intorno al 45%. Vento intorno a 5,1 m/s con raffiche fino a 10,6 m/s. Giornata ancora stabile e gradevole.

Tardo pomeriggio (18:00): Prime ore serali con cielo sereno e temperatura che scende a 19,6 °C; umidità 51%. Vento calmo-moderato a 3,0 m/s (raffiche fino a 5,4 m/s). Serata che si annuncia limpida e fresca.

Sera (21:00): Poche nuvole, temperatura intorno a 18,6 °C e umidità 56%. Vento debole da sud-est a 2,1 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s). Buone condizioni per passeggiate serali, con lievi qualità termica più fresca.

Riepilogo del giorno

Breve passaggio perturbato nelle prime ore del mattino con pioggia leggera e accumuli molto contenuti (frazionati, fino a ~0,27 mm/3h), seguito da un deciso miglioramento. Nel corso della giornata cielo sereno e temperature gradevoli, massima intorno a 25–25,5 °C. Venti per lo più da est-nordest, deboli o moderati con raffiche mattutine e nel primo pomeriggio. Serata limpida e più fresca intorno a 18–19 °C.