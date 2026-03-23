Previsioni meteo Rimini - 24 marzo 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature miti

Rimini, 24 marzo 2026 — giornata senza pioggia, temperature tra 8°C e 14°C e venti deboli: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata di domani a Rimini si presenta tranquilla e senza sorprese meteorologiche rilevanti: cieli in prevalenza sereni, assenza di precipitazioni e temperature che saliranno gradualmente fino al primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per orientarsi nelle attività all'aperto e negli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 8,6°C (percepita ~6,9°C), umidità 69% e pressione 1019 hPa. Vento da ovest debole intorno a 3 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00): condizioni ancora stabili con poche nuvole e temperatura circa 8,1°C (sensazione 5,6°C). Pressione 1019 hPa, vento leggero da ovest-nordovest a 4,05 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): al sorgere del giorno il cielo si mantiene sereno, temperatura intorno a 8,1°C, umidità 74% e pressione leggermente in aumento (1020 hPa). Vento moderato debole a 4,02 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00): maggiore soleggiamento e riscaldamento, temperatura attesa sui 12,3°C (sensazione 11,3°C), pressione 1022 hPa. Vento da nord-ovest a 4,83 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Cielo sereno, visibilità ottima.

Mezzogiorno (12:00): giornata che prosegue serena con massima parziale intorno a 14,1°C (sensazione circa 13,1°C). Umidità in calo (59%) e pressione 1021 hPa. Vento debole da nord a 3,7 m/s, raffiche attorno a 5 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00): condizioni stabili e soleggiate con temperatura di circa 14,2°C, pressione 1020 hPa e umidità 52%. Vento molto debole a 1,77 m/s (raffiche 2,5 m/s). Ideale per passeggiate o lavori all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): aumento delle nubi con nubi sparse (copertura ~29%) e temperatura in calo a 11,9°C (sensazione 10,6°C). Pressione ancora intorno a 1020 hPa. Vento molto debole a 1,25 m/s. Ancora nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00): cielo con nubi sparse ma senza precipitazioni, temperatura intorno a 10,8°C, umidità 56% e pressione 1019 hPa. Vento da sud-ovest a 2,72 m/s con raffiche fino a 2,65 m/s. Visibilità: buona.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini caratterizzata da cielo prevalentemente sereno fino al primo pomeriggio, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso sera. Assenza di precipitazioni (0 mm) e venti generalmente deboli (1–5 m/s). Le temperature varieranno tra circa 8°C nelle ore notturne e 14°C come massima diurna, rendendo la giornata gradevole e adatta ad attività all'aperto, pur con una sensazione di fresco al mattino e in serata.