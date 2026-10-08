Previsioni meteo Rimini — 9 ottobre 2026: alternanza di nubi e piogge leggere

Rimini, 9 ottobre 2026: giornata variabile con tratti asciutti e precipitazioni lievi, temperature tra 16°C e 21°C. Dettaglio orario.

Domani a Rimini si profila una giornata a tratti incerta: nottata con cieli a tratti nuvolosi e qualche pioggia leggera, mattinata generalmente più tranquilla prima di un aumento della nuvolosità a metà giornata con precipitazioni isolate. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperature intorno a 18.6°C, umidità al 83% e pressione sui 1013 hPa. Vento debole proveniente da ovest intorno a 0.5 m/s con raffiche minime. Cieli parzialmente coperti, condizioni generalmente stabili ma fresche per la stagione.

Prima mattina (03:00) — Possibile pioggia leggera (probabilità di precipitazione ~20%). Temperatura in diminuzione a 16.1°C, umidità 86%. Accumulato previsto circa 0.1 mm nelle tre ore. Vento sempre leggero intorno a 0.5 m/s da ovest-sudovest. Prestate attenzione a eventuali tratti bagnati sulle strade.

Mattina (06:00) — Mattinata più tranquilla con nubi sparse e cielo in prevalenza velato: 15.8°C, umidità elevata (91%) e pressione in lieve aumento a 1015 hPa. Vento moderato fino a 1.9 m/s da sud-ovest. Buone condizioni per attività all'aperto, con bassissima probabilità di precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) — Poche nuvole e un primo aumento della temperatura: massima mattutina attesa intorno a 21.0°C, umidità in calo al 63% e vento molto debole (0.6 m/s) da nord. Giornata che tende a farsi più mite; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Mezzogiorno (12:00) — Aumento della nuvolosità e fasi di pioggia leggera con alta probabilità (pop ~93%). Temperatura sui 21.3°C, umidità 74%, pressione 1016 hPa. Accumulo previsto circa 1.52 mm nelle tre ore e visibilità ridotta a ~2.075 m: condizioni peggiori per la guida, portare l'ombrello.

Primo pomeriggio (15:00) — Persistono rovesci deboli a tratti (pioggia leggera, pop ~60%), temperatura in lieve calo a 19.4°C. Precipitazioni stimate 1.12 mm nelle tre ore. Vento da est intorno a 1.8 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s. Alternanza di schiarite e pioggerellina lungo la costa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Piogge in esaurimento, residua pioggia leggera con accumulo aggiuntivo di circa 0.36 mm. Temperatura sui 18.0°C, umidità molto elevata (94%) e cielo parzialmente nuvoloso. Vento debole da est intorno a 0.7 m/s. La tendenza è verso un graduale miglioramento della fenomenologia precipitativa.

Sera (21:00) — Cielo coperto ma senza precipitazioni significative (pop bassa). Temperatura intorno a 16.2°C, umidità al 95% e pressione stabile sui 1016 hPa. Vento debole sui 1.0 m/s; serata fresca e umida, condizioni di cieli chiusi.

Riepilogo del giorno

Giornata variabile a Rimini: nottata e prime ore con nubi e qualche pioggia leggera, mattinata più asciutta e mite fino a metà giornata quando è prevista una fase con pioggia leggera e ridotta visibilità. Primo pomeriggio con rovesci residui e tendenza a miglioramento verso sera, che rimarrà comunque fresca e umida. Consiglio pratico: portare un ombrello e moderare la velocità in caso di tratti bagnati in corrispondenza delle precipitazioni.