Previsioni Meteo Rimini del 10 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 10 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata caratterizzata dalla serenità del cielo e da temperature gradevoli per la stagione invernale. Le condizioni meteo sembrano promettere un clima stabile e piuttosto mite, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nel corso della giornata.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 6.44°C. Il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di 1.09 m/s proveniente da ovest (267°). L'umidità si attesterà intorno al 71%, rendendo l'aria fresca ma non eccessivamente umida.

Prima mattina: In prima mattina, le condizioni rimarranno invariate con un cielo limpido e temperature in leggero aumento fino a 9.31°C. Il vento rimarrà debole, con una lieve variazione di direzione verso ovest-sud-ovest (263°), mentre l'umidità aumenterà leggermente al 72%.

Mattina: La mattina vedrà temperature leggermente in calo, stabilizzandosi intorno agli 8.63°C, ma il cielo resterà sereno. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 1.02 m/s da ovest-sud-ovest (251°) e l'umidità salirà al 76%.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il sole illuminerà la città e le temperature saliranno a 10.82°C. La sensazione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 9.71°C, a causa di un vento quasi assente da nord-ovest (324°).

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura si alzerà ulteriormente fino a 12.29°C, con un cielo sempre privo di nuvole. Il vento soffierà leggermente da nord (356°) a 1.59 m/s, rendendo la giornata piacevolmente mite.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio sarà all'insegna del bello stabile, con temperature che si assesteranno intorno agli 11.2°C. Il vento sarà debole e spirerà da nord-est (53°), mentre l'umidità tornerà a salire al 72%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature leggermente in calo a 10.3°C. Il vento cambierà direzione provenendo da sud-ovest (219°) a 1.23 m/s, mantenendo comunque condizioni di calma.

Sera: La sera si chiuderà con cielo limpido e temperature intorno ai 10.02°C. Il vento aumenterà leggermente di velocità fino a 1.58 m/s, soffiando da ovest (269°), mentre l'umidità raggiungerà il 76%.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Per l'intera giornata di domani, Rimini sarà avvolta da un cielo sereno e sole splendente, con temperature che oscilleranno tra i 6.44°C della notte e i 12.29°C di mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole, permettendo di godere appieno delle miti temperature invernali. L'umidità varierà tra il 67% e il 76%, mantenendo un clima confortevole. In sintesi, una giornata ideale per attività all'aperto e per godere delle bellezze della città senza preoccuparsi di piogge o altre intemperie.