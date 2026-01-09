Previsioni Meteo Rimini del 10 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 10 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara a vivere una giornata di transizione meteorologica. Per chi ha in programma attività all'aperto o semplicemente è curioso di sapere cosa aspettarsi dal tempo, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie. Le previsioni per il 10 gennaio 2026 promettono di offrire una varietà di condizioni, dalle nubi sparse alla pioggia leggera, con temperature che potrebbero influenzare la percezione del freddo. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora.

Le previsioni ora per ora

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 2.24°C e un'umidità piuttosto alta, pari all'83%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con il vento che soffierà leggermente da nord-ovest a 1.42 m/s. La sensazione termica sarà di circa 0.92°C. Una notte tranquilla, senza precipitazioni.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, la temperatura salirà a 4.23°C, ma l'umidità aumenterà all'87%. In questa fascia oraria, è attesa una pioggia leggera di 0.16 mm, con nuvolosità totale. Il vento si intensificherà leggermente a 2.68 m/s, rendendo la percezione termica di 1.83°C.

Mattina: Le precipitazioni continueranno, portando 0.55 mm di pioggia leggera. La temperatura scenderà leggermente a 3.18°C, con un'umidità dell'86%. Il vento si farà sentire di più, raggiungendo i 3.89 m/s, e la sensazione di freddo sarà più marcata, con una percezione di -0.31°C.

Mezza mattinata: Con l'alzarsi del sole, la pioggia cesserà, ma il cielo resterà coperto. La temperatura sarà di 3.57°C, con un'umidità ridotta al 76%. Il vento soffierà a 5.85 m/s, portando la sensazione termica a un freddo -0.85°C.

Mezzogiorno: Le condizioni resteranno invariate, con il cielo ancora coperto e la temperatura in leggero aumento a 4.76°C. L'umidità sarà al 75% e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 7.44 m/s, facendo percepire una temperatura di soli 0.05°C.

Primo pomeriggio: Le nubi continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che salirà a 5.51°C. L'umidità del 77% e il vento a 5.14 m/s renderanno la sensazione termica più sopportabile, attestandosi su 1.91°C.

Tardo pomeriggio: Con il calo della temperatura a 4.63°C, la nuvolosità si ridurrà leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. Il vento si attenuerà a 2.94 m/s e la percezione termica sarà di 2.11°C, portando una sensazione di maggiore comfort.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 4.44°C e un cielo parzialmente nuvoloso. L'umidità sarà del 75%, con il vento che si calmerà ulteriormente a 2 m/s. La sensazione termica sarà di 2.72°C, chiudendo la giornata in modo tranquillo.

Riepilogo della giornata

Rimini si appresta a vivere una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le temperature oscilleranno tra i 2.24°C e i 5.51°C, mentre il vento da nord-ovest farà percepire un freddo maggiore soprattutto nelle prime ore del giorno. La pioggia leggera farà la sua comparsa nelle prime ore della mattina, ma dovrebbe cessare per lasciare spazio a cieli coperti per il resto del giorno. La serata si preannuncia più stabile, con nubi sparse e venti leggeri. Prepararsi adeguatamente sarà la chiave per affrontare al meglio questa giornata di gennaio.