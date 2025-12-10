Previsioni Meteo Rimini del 11 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 11 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le giornate di dicembre possono riservare sorprese, soprattutto lungo la costa adriatica dove il clima sa essere imprevedibile. Se avete pianificato di visitare Rimini domani, il nostro articolo vi fornirà una panoramica dettagliata delle condizioni meteorologiche previste. Curiosi di sapere se sarà necessario l'ombrello o se sarà possibile godere di una passeggiata al sole? Continuate a leggere per scoprirlo.

Previsioni dettagliate per l'11 dicembre 2025

Notte: La giornata inizierà con un cielo limpido e sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 9.7°C, con una leggera brezza da ovest di 1.36 m/s. L'umidità sarà piuttosto alta, al 78%, ma la visibilità resterà eccellente.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno con temperature leggermente in calo fino a 9.13°C. L'umidità salirà all'82%, mentre il vento soffierà moderato da ovest. Sarà un'ottima occasione per godersi l'atmosfera tranquilla della città.

Mattina: Verso mattina, il cielo continuerà a rimanere privo di nuvole. Le temperature scenderanno a 8.75°C, con umidità all'83%. Il vento sarà praticamente assente, rendendo l'aria particolarmente fresca.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il sole inizierà a riscaldare l'atmosfera portando le temperature a 10.5°C. Il vento si orienterà verso nord-ovest a 1.54 m/s. Grazie al cielo terso, la visibilità sarà ottima, ideale per chi desidera esplorare la città.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro salirà ulteriormente fino a 12.21°C. L'umidità scenderà al 72%, rendendo l'aria più secca. Il vento soffierà leggermente da nord, regalando una sensazione di freschezza.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno a 11.48°C. L'umidità tornerà a salire al 77%, mentre il vento sarà leggero e proveniente da nord. Il cielo si manterrà prevalentemente sereno con lievi velature.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, le temperature inizieranno a scendere a 10.29°C. Il vento diventerà leggermente più sostenuto da ovest. L'umidità aumenterà, ma il cielo resterà per lo più libero da nuvole.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo che vedrà l'apparizione di poche nuvole. La temperatura si attesterà sui 9.64°C, con umidità all'85%. Il vento soffierà da ovest a 1.87 m/s, regalando una serata piacevolmente fresca.

Conclusioni sulla giornata meteorologica

In sintesi, la giornata dell'11 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un clima prevalentemente sereno con temperature che varieranno dai 8.75°C ai 12.21°C. Il vento sarà moderato e proveniente principalmente da ovest, con tendenza a variare leggermente durante la giornata. L'umidità si manterrà elevata, ma la visibilità sarà sempre eccellente. In generale, sarà una giornata ideale per chi desidera godersi le bellezze della città senza il rischio di precipitazioni.