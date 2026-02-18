Altarimini

Previsioni Meteo Rimini del 19 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 19 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
18 febbraio 2026 15:00
Meteo
L'aria sulla riviera di Rimini domani presenterà contrasti tra momenti umidi e brevi aperture. Le temperature rimangono miti per la stagione, ma non mancheranno raffiche e una finestra di precipitazioni più intensa a metà giornata: scorrendo il dettaglio troverete quando e con quale intensità aspettarvi pioggia e vento.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte inizierà con cielo coperto e temperature intorno a 11,3 °C (percepite 10,4 °C). Umidità elevata (74%) e pressione sui 1010 hPa. Vento da sud vicino a 3,5 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s. Precipitazioni assenti; visibilità ottima (~10 km). Condizioni relativamente stabili ma grigie.

Prima mattina (03:00)

Persistono cielo coperto e una lieve diminuzione termica a 10,4 °C (percepita 9,5 °C). Umidità al 78% e pressione in calo a 1006 hPa. Vento più sostenuto da SSE, attorno a 5,1 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s. Nessuna pioggia pronosticata per questa fascia, ma il cielo resta chiuso.

Mattina (06:00)

Ancora nuvole compatte con temperatura in aumento a 12,0 °C (percepita 11,3 °C). Pressione ulteriormente in calo (1003 hPa). Raffiche più marcate dal settore SE, vento a 6,1 m/s con punte fino a 11,9 m/s. Si mantiene il cielo coperto, con condizioni che preludono a precipitazioni nelle ore successive.

Mezza mattinata (09:00)

Arriva la prima fase di pioggia: prevista pioggia leggera con accumulo stimato in circa 0,39 mm nelle tre ore. Temperatura massima mattutina su 14,3 °C (percepita 13,6 °C). Vento da S intorno a 6,5 m/s, raffiche fino a 16,1 m/s; nuvolosità completa (100%). Probabilità di pioggia elevata (pop ~83%).

Mezzogiorno (12:00)

Fascia con maggiore instabilità: prevista pioggia moderata con accumulo stimato in 6,31 mm nelle tre ore e probabilità del 100%. Temperatura scende a 12,7 °C (percepita 11,7 °C). Vento più teso da SW attorno a 8,0 m/s con raffiche fino a 15,4 m/s. Nuvolosità quasi totale (99%). Consigliata attenzione per possibili rovesci più intensi.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni in rapido miglioramento: poche nuvole e schiarite con temperatura intorno a 12,9 °C (percepita 11,8 °C). Umidità in calo al 57% e pressione risalente a 999 hPa. Vento da O attorno a 6,1 m/s con raffiche fino a 13,0 m/s. Precipitazioni non attese; il cielo si apre dopo il passaggio perturbato.

Tardo pomeriggio (18:00)

Le schiarite si alternano a nubi sparse, temperatura in diminuzione a 10,2 °C (percepita 9,1 °C). Umidità 68% e pressione attorno a 1000 hPa. Vento da O-SO a circa 5,5 m/s con raffiche intorno a 11,5 m/s. Tempo più asciutto, ma cielo non completamente sereno.

Sera (21:00)

Ritorno di nuvolosità con possibilità di pioggia leggera: probabilità elevata (pop ~97%) e accumulo previsto di 0,83 mm nelle tre ore. Temperatura più fresca a 6,9 °C (percepita 4,9 °C), umidità alta (90%) e pressione 1002 hPa. Vento debole da NW intorno a 2,9 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s; visibilità ridotta (~6,4 km). Serata umida e più fredda rispetto al pomeriggio.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da nuvolosità prevalente con una finestra di precipitazioni concentrate tra la mattina e il primo pomeriggio (pioggia leggera poi moderata intorno a mezzogiorno). Temperature miti per la stagione (6,9–14,3 °C), venti moderati con raffiche più sensibili nella prima parte della giornata. Dopo il passaggio perturbato il tempo tenderà a migliorare nel pomeriggio prima di un nuovo aumento della nuvolosità in serata.

Previsioni meteo 19 febbraio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.3° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 3.5 S (max 5.8)
Umidità 74%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.4° (perc. +9.5°)
Precip. -
Vento 5.1 S (max 9.6)
Umidità 78%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.0° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 6.1 SE (max 11.9)
Umidità 76%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.3° (perc. +13.6°)
Precip. 0.39mm (prob. 83%)
Vento 6.5 S (max 16.1)
Umidità 69%
12:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +12.7° (perc. +11.7°)
Precip. 6.31mm (prob. 100%)
Vento 8.0 SO (max 15.4)
Umidità 65%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +12.9° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 6.1 O (max 13.0)
Umidità 57%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.2° (perc. +9.1°)
Precip. -
Vento 5.5 SO (max 11.5)
Umidità 68%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +6.9° (perc. +4.9°)
Precip. 0.83mm (prob. 97%)
Vento 2.9 NO (max 3.4)
Umidità 90%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +8.1° (perc. +4.4°)
Precip. 1.21mm (prob. 100%)
Vento 7.1 NO (max 12.0)
Umidità 86%
