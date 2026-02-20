Previsioni Meteo Rimini del 21 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 21 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'aria a Rimini domani appare stabile ma a tratti grigia: non aspettatevi piogge, ma la nuvolosità varierà tra nubi sparse e cieli più compatti. Temperatura e vento resteranno contenuti, condizioni che favoriscono una giornata tranquilla ma senza grandi schiarite prolungate. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 6,6 °C. La notte si apre con cielo a tratti nuvoloso (53% di nuvolosità) e visibilità buona (10 km). Pressione attorno a 1023 hPa; vento debole da NE attorno a 4,5 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Probabilità di precipitazioni trascurabile: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, temperatura circa 6,2 °C. Umidità intorno al 72% e pressione stabile (1023 hPa). Vento molto debole da SW intorno a 0,7 m/s con raffiche lievi; cielo ancora coperto a tratti (71%). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mattina (06:00) — cielo coperto, temperature intorno a 6,2 °C. Umidità in leggero aumento (74%) e pressione in lieve aumento (1024 hPa). Vento debole da WSW attorno a 1,9 m/s, sensazione termica leggermente più fredda (feels like 4,9 °C). Copertura nuvolosa prevalente (85%); precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, aumento termico fino a circa 8,7 °C. Pressione sui 1025 hPa e umidità 68%. Vento da NW intorno a 2,4 m/s con raffiche moderate (fino a ~2,8 m/s). Cielo ancora piuttosto grigio, ma con tendenza a qualche apertura locale; 0 mm di pioggia attesi.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, massime attorno a 10,1 °C. La temperatura raggiunge il picco della giornata, sensazione termica intorno a 9,0 °C. Pressione 1024 hPa, vento da N intorno a 3,0 m/s con raffiche simili; nuvolosità diminuisce leggermente (63%). Tempo asciutto e visibilità buona.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo nuvoloso, temperatura circa 10,2 °C. Umidità 70% e pressione stabile (1024 hPa). Vento debole da NNE attorno a 2,6 m/s; copertura nuvolosa elevata (90%) che può rendere il pomeriggio più grigio nonostante le temperature miti per il periodo. Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, temperatura in calo intorno a 8,2 °C. Umidità più alta (79%) e pressione 1025 hPa. Vento molto debole da SSE attorno a 0,6 m/s; condizioni tranquille con cielo parzialmente coperto (50%). Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura circa 8,0 °C. Pressione leggermente più alta (1026 hPa), umidità 79%. Vento debole da SSW intorno a 1,0 m/s con raffiche deboli; cielo a tratti sereno (37% di nuvolosità). Notte asciutta prevista (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata sostanzialmente stabile e asciutta a Rimini, dominata da un campo di alta pressione (1023–1026 hPa). Le temperature varieranno tra circa 6 °C nelle ore più fredde e fino a circa 10 °C nel primo pomeriggio. Il vento resterà generalmente debole (sotto i 5 m/s), la copertura nuvolosa passerà da cielo coperto a nubi sparse ma senza fenomeni di pioggia. Condizioni ideali per attività all'aperto purché si consideri la presenza di nuvole e una sensazione termica leggermente più bassa nelle ore notturne e mattutine.