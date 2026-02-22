Previsioni Meteo Rimini del 23 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 23 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini è attesa una giornata prevalentemente grigia ma stabile: il campo barico resta solido e non sono previste precipitazioni significative. Se cercate il sole dovrete pazientare, ma le temperature saranno miti per il periodo e i venti deboli garantiranno condizioni tutto sommato confortevoli.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperature intorno a 9,7 °C (sensazione termica 9,7 °C). Umidità al 79%, pressione sui 1022 hPa. Vento debole da SSW a 0,97 m/s con raffiche intorno a 0,94 m/s. Visibilità 10 000 m. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%), accumulo previsto 0 mm.

Prima mattina (03:00): condizioni simili a quelle notturne, cielo coperto, temperatura 9,8 °C e umidità 80%. Pressione 1021 hPa. Vento debole da WSW a 1,26 m/s, raffiche fino a 1,39 m/s. Visibilità buona. Nessuna pioggia prevista (0% di probabilità, 0 mm).

Mattina (06:00): ancora cielo coperto, temperatura in lieve calo a 9,5 °C (feels like 9,1 °C), umidità 80% e pressione 1021 hPa. Vento molto debole da SW attorno a 1,46 m/s con raffiche modeste. Condizioni stabili e asciutte; precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto ma atmosfera stabile, temperatura in aumento a 12,0 °C (sensazione 11,1 °C). Umidità scende al 71% e pressione ancora sui 1021 hPa. Vento quasi calmo, direzione SSW ma molto leggero (0,13 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): prevale il cielo coperto, temperatura massima della giornata prevista intorno a 13,3 °C (feels like 12,5 °C). Umidità 67%, pressione 1020 hPa. Vento moderatamente debole da NNE a circa 3,01 m/s con raffiche fino a 1,41 m/s. Condizioni asciutte e visibilità ottima.

Primo pomeriggio (15:00): nubi compatte (cielo coperto) ma senza fenomeni precipitativi, temperatura intorno a 12,1 °C (sensazione 11,3 °C). Umidità 73%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ENE 2,57 m/s con raffiche fino a 2,09 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00): diminuzione della copertura nuvolosa a nubi sparse, temperatura in calo a 10,4 °C (feels like 9,6 °C). Umidità 83%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ENE attorno a 0,99 m/s, raffiche intorno a 1,02 m/s. Giornata asciutta, visibilità 10 000 m.

Sera (21:00): cielo a nubi sparse, temperatura stabile sui 10,5 °C (feels like 9,7 °C). Umidità 83% e pressione sui 1020 hPa. Vento molto debole da SSE a 1,30 m/s con raffica 1,37 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo prevalentemente coperto nella prima parte e transizione a nubi sparse in serata, senza piogge previste. Temperature miti tra circa 9,5 °C e 13,3 °C, umidità moderata-alta e venti deboli. Condizioni stabili grazie a un campo di alta pressione (circa 1020–1022 hPa).