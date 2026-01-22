Previsioni Meteo Rimini del 23 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 23 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Rimini promettono una giornata ricca di variazioni, con un inizio tranquillo che cede il passo a condizioni più dinamiche. Scopriamo insieme come si evolverà la situazione atmosferica nelle prossime 24 ore, ora per ora.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La giornata comincia sotto un cielo coperto, con una temperatura di 2.45°C. L'umidità si attesta all'81%, mentre il vento soffia leggero da ovest a 0.97 m/s. La visibilità è ottima, e non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Le temperature risalgono a 4.88°C e le nubi si diradano leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. L'umidità è dell'83% e il vento soffia da ovest-sudovest a 0.9 m/s. Ancora assenti le precipitazioni.

Mattina: Si mantiene costante la situazione di nuvolosità sparsa, con una temperatura di 4.76°C e un'umidità dell'84%. Il vento è debole da sud-ovest, a 0.73 m/s, e la visibilità continua a essere eccellente.

Mezza mattinata: Il cielo torna a essere coperto con temperature che salgono a 6.68°C. L'umidità scende leggermente al 79%, con venti che cambiano direzione, provenendo ora da nord-nordest a 0.55 m/s. La situazione meteorologica resta asciutta.

Mezzogiorno: Si registra un lieve peggioramento con l'arrivo di una pioggia leggera di 0.13 mm. La temperatura continua a salire, raggiungendo 7.04°C, e l'umidità si attesta all'81%. I venti provengono da nordest a 1.04 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia continua con una leggera intensificazione, registrando 0.14 mm nelle tre ore. La temperatura sale a 8.35°C, e l'umidità è dell'80%. I venti da est-sudest aumentano di intensità, raggiungendo 2.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Persistono le piogge leggere, con 0.16 mm di precipitazioni. La temperatura arriva a 8.57°C e l'umidità sale all'85%. I venti soffiano da sudest a 2.61 m/s, con raffiche fino a 3.7 m/s.

Sera: La pioggia diventa più consistente, con 2.09 mm previsti. La temperatura scende leggermente a 8.21°C, ma l'umidità aumenta al 93%. I venti da sudest si intensificano ulteriormente, con velocità fino a 3.29 m/s e raffiche di 4.95 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata a Rimini si presenta inizialmente nuvolosa, con cieli coperti e temperature che oscillano tra i 2.45°C e gli 8.57°C. Nelle ore centrali del giorno, si prevede l'arrivo di pioggia leggera, che aumenterà d'intensità verso sera. Le condizioni del vento rimarranno generalmente deboli, ma con un progressivo aumento nel tardo pomeriggio. In sintesi, sarà una giornata caratterizzata da una graduale variazione delle condizioni atmosferiche, con un incremento delle precipitazioni verso il termine del giorno.