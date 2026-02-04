Previsioni Meteo Rimini del 5 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 5 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani riservano diverse sorprese durante la giornata. L'alternanza tra pioggia e sprazzi di sole renderà il clima della città costiera piuttosto variabile. Scopriamo insieme i dettagli delle condizioni meteorologiche previste per ogni momento della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto da nuvole dense e si registrerà una pioggia leggera con una probabilità del 46%. La temperatura sarà di 7,27°C, ma il vento proveniente da nord-ovest, con raffiche fino a 11,99 m/s, farà percepire una temperatura di 3,47°C. L'umidità toccherà il 91%, rendendo l'atmosfera piuttosto umida.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, la pioggia continuerà con maggiore intensità, raggiungendo una probabilità del 98% e accumuli di 0,54 mm. La temperatura salirà leggermente a 7,67°C, con una sensazione termica di 3,58°C. Il vento si intensificherà, toccando i 8,21 m/s da nord-ovest.

Mattina: Verso la mattina, la pioggia leggera persisterà, con una probabilità del 100% e precipitazioni di 0,43 mm. La temperatura salirà a 8,07°C, mentre la sensazione termica sarà di 4,39°C. Il vento, leggermente diminuito, soffierà a 7,21 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni rimarranno simili, con una probabilità di pioggia del 78% e precipitazioni di 0,53 mm. La temperatura si stabilizzerà intorno agli 8,16°C, ma la percezione sarà di 5,39°C. Il vento calerà a 4,76 m/s, mentre l'umidità si attesterà all'87%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà prevalentemente coperto, ma la pioggia si fermerà con una probabilità in calo al 49%. La temperatura aumenterà a 10,57°C, rendendo la giornata più mite, con una percezione di 9,69°C. Il vento sarà moderato, provenendo da nord a 3,29 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà ancora nuvoloso con nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. La temperatura si manterrà intorno ai 10,58°C, con una sensazione di 9,76°C. Il vento sarà debole, soffierà da nord-est a 1,96 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà ad avere nubi sparse, ma la temperatura comincerà a scendere a 9,47°C, con una percezione di 8,72°C. L'umidità aumenterà all'82%, mentre il vento soffierà leggermente da sud-est a 1,83 m/s.

Sera: In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso e la temperatura si manterrà sui 9,56°C, con una sensazione termica di 8,12°C. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, a 2,77 m/s, e l'umidità sarà all'81%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una grande variabilità meteorologica. La pioggia sarà una costante nelle prime ore, con miglioramenti graduali a partire dal mezzogiorno. Le temperature saranno miti durante il giorno, oscillando tra i 7°C e i 10°C. Il vento, inizialmente forte, si attenuerà nel pomeriggio. Si consiglia di tenere un ombrello a portata di mano per la mattina, mentre il pomeriggio potrebbe offrire alcune schiarite.