Previsioni Meteo Rimini del 5 luglio 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 5 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Preparatevi, cittadini e turisti di Rimini, per una giornata che promette di essere tanto variabile quanto intrigante. Le condizioni meteo previste per la giornata di domani, 5 luglio 2025, vi terranno con il naso all'insù tra cieli nuvolosi e piogge leggere. Non perdete l'occasione di scoprire come si trasformerà il tempo nel corso delle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizierà con un cielo leggermente coperto e una leggera pioggia che accompagnerà la notte. La temperatura si manterrà attorno ai 23.96°C, con un'umidità del 75% e precipitazioni previste di 0.8 mm. Il vento soffierà lieve, con una velocità di 1.28 m/s.

Prima mattina: Con l'alba, le nuvole si diraderanno parzialmente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 22.95°C, mentre l'umidità aumenterà all'82%. Il vento cambierà direzione, provenendo da est a una velocità di 1.49 m/s.

Mattina: Il sole inizierà a fare capolino tra le poche nuvole, riscaldando l'aria fino a 24.83°C. L'umidità rimarrà alta, all'80%, ma senza precipitazioni in vista. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 1.95 m/s.

Mezza mattinata: Aumenterà il calore, con temperature che toccheranno i 28.02°C, e l'umidità scenderà al 60%. Le nubi sparse continueranno a decorare il cielo, mentre il vento da nord-est si alzerà a 3.07 m/s.

Mezzogiorno: Il clima si stabilizzerà con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 28.53°C. Il vento si intensificherà ulteriormente, soffiando a 4.61 m/s. L'umidità continuerà a calare, attestandosi al 57%.

Primo pomeriggio: Le condizioni si manterranno piuttosto stabili, con temperature che rimarranno intorno ai 27.92°C. Una pioggia leggera potrebbe cadere, con una probabilità di precipitazione del 22% e una quantità di 0.1 mm. Il vento soffierà a 3.94 m/s da est.

Tardo pomeriggio: Torneranno le piogge leggere, con una probabilità del 71% e precipitazioni di 0.6 mm. La temperatura scenderà a 26.31°C, mentre l'umidità salirà al 66%. Il vento diminuirà, soffiando a 2.49 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 24.75°C. L'umidità resterà alta al 72%, ma senza piogge in vista. Il vento sarà debole, soffiando a 1.5 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini si presenterà con un'alternanza di cieli nuvolosi e piogge leggere, intervallate da momenti di sole. Le temperature oscilleranno tra i 22.95°C e i 28.53°C, con venti variabili che raggiungeranno i 4.61 m/s nelle ore più calde. L'umidità si manterrà elevata, contribuendo a una sensazione termica di maggiore calore. La giornata si concluderà con un cielo sereno che promette una serata tranquilla. Prepararsi per una giornata dinamica sarà essenziale per godere al meglio delle bellezze di Rimini.