Previsioni Meteo Rimini del 9 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 9 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara a vivere una giornata di dicembre caratterizzata da condizioni meteo variabili. Mentre i primi freddi invernali si fanno sentire, una danza di nuvole sparse e cieli sereni accompagnerà le diverse fasce orarie del giorno. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani.

Dettagli delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: La giornata a Rimini inizia con una temperatura di 5.83°C e un'umidità del 72%. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche rara nuvola e la visibilità sarà ottimale a 10 km. Il vento soffierà leggermente da ovest a 1.76 m/s, creando una sensazione di freddo percepito di 4.59°C.

Prima mattina: Verso le 03:00, la temperatura salirà a 8.72°C con un'umidità al 74%. Il cielo si coprirà con nubi sparse, ma senza nessuna precipitazione prevista. Il vento, proveniente da ovest, aumenterà leggermente in velocità fino a 2.02 m/s.

Mattina: Alle 06:00, le condizioni rimarranno stabili, con una temperatura ancora a 8.72°C. L'umidità calerà al 70%, mentre le nuvole copriranno il 60% del cielo. Il vento, più calmo a 1.4 m/s, soffierà da ovest-nord-ovest.

Mezza mattinata: Con l'arrivo delle 09:00, il termometro segnerà 10.64°C. Le nuvole continueranno a essere presenti, coprendo il cielo all'81%. Il vento sarà quasi impercettibile a 0.33 m/s, proveniente da nord, e la temperatura percepita sarà di 9.4°C.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura salirà a 11.97°C, con un'umidità del 61%. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, lasciando spazio a qualche raggio di sole. Il vento soffierà leggermente da nord-est a 1.17 m/s, creando un ambiente piacevole per una passeggiata.

Primo pomeriggio: Alle 15:00, il termometro scenderà leggermente a 11.3°C. Il cielo sarà per lo più sgombro con poche nuvole, e il vento, da est, sarà quasi impercettibile a 0.66 m/s, regalando un pomeriggio tranquillo.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, la temperatura sarà di 10.5°C e l'umidità aumenterà leggermente al 69%. Il cielo presenterà nubi sparse, mentre il vento da est continuerà a essere debole, a soli 0.26 m/s.

Sera: Con la notte che si avvicina, la temperatura scenderà a 9.89°C. Le nuvole lasceranno spazio a un cielo sereno, con il vento che aumenterà leggermente in intensità a 1.37 m/s da sud-ovest, mantenendo una situazione tranquilla per le ore serali.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature miti per il mese di dicembre, oscillando tra i 5.83°C e i 11.97°C. Le condizioni generali vedranno una leggera alternanza tra nuvole sparse e cieli sereni, senza precipitazioni previste. Il vento sarà generalmente debole, rendendo l'atmosfera piacevole e tranquilla. In sintesi, ci aspetta una giornata dal clima variabile ma sereno, ideale per godersi le bellezze della città.