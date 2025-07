Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 2 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'estate è ormai nel pieno del suo splendore e la città di Rimini si prepara a vivere una giornata di clima tipicamente estivo. Le condizioni meteorologiche previste per domani promettono di offrire una varietà di fenomeni che potrebbero rendere la giornata interessante sia per chi ama il sole che per chi non disdegna un po' di pioggia. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 2 luglio 2025.

Previsioni orarie per Rimini

Notte: La notte riminese inizierà con una temperatura di 22.15°C e un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 75%, mentre il vento soffierà leggero da nord-ovest a 1.07 m/s. Il clima sarà generalmente tranquillo con una visibilità ottimale fino a 10 km.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, il cielo si mostrerà completamente sereno. La temperatura salirà a 23.32°C, con un leggero calo dell'umidità al 71%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 2.41 m/s, garantendo comunque un'atmosfera piacevole e asciutta.

Mattina: La mattina porterà con sé un ulteriore aumento delle temperature, raggiungendo i 26.13°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, offrendo una visibilità perfetta. Il vento, proveniente da nord-ovest, rimarrà costante a 2.45 m/s, contribuendo a mantenere l'aria piacevolmente fresca.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le temperature toccheranno i 29.3°C, mentre l'umidità scenderà al 52%, rendendo l'aria più secca. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 3.53 m/s. Il cielo sarà ancora una volta completamente sereno, ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno il termometro salirà a 30.29°C, con una sensazione percepita di 31.83°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, soffiando da nord-est a 4.25 m/s. Il cielo continuerà a mostrare soltanto qualche nuvola isolata, mantenendo un'atmosfera estiva.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà lievemente a 29.71°C, con una leggera intensificazione del vento da est a 4.15 m/s. L'umidità aumenterà al 55%, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola sparsa.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi di nubi, con una probabilità di pioggia leggera del 27%. La temperatura scenderà a 28.18°C, con un'umidità del 58%. Il vento soffierà da sud a 3.5 m/s, e potrebbero verificarsi 0.72 mm di pioggia.

Sera: La sera porterà un cielo coperto con una maggiore probabilità di precipitazioni. La temperatura scenderà ulteriormente a 24.49°C e l'umidità salirà al 63%. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 2.49 m/s. La visibilità rimarrà buona nonostante il cielo nuvoloso.

Riepilogo della giornata

La giornata del 2 luglio 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un aumento delle temperature fino a 30.29°C a mezzogiorno. Il vento sarà moderato, variando direzione nel corso della giornata, ma mantenendo una velocità confortevole. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà di nuvole, con una possibilità di pioggia leggera. In sintesi, la giornata offrirà un mix di sole e pioggia leggera, tipico delle giornate estive sulla costa adriatica.