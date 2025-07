Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 25 giugno 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 giugno 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'arrivo dell'estate, le giornate si allungano e il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta cresce. Per chi ha in programma di visitare Rimini domani, le previsioni meteo sono di fondamentale importanza per pianificare al meglio la propria giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per il 25 giugno 2025.

Le Previsioni Orarie per Rimini

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente sereno. Le temperature si aggireranno intorno ai 21.67°C, accompagnate da un'umidità del 67%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1015 hPa, mentre il vento soffierà leggero da sud-ovest a una velocità di 1.97 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo continuerà a essere sereno. La temperatura salirà leggermente a 23.54°C, con un'umidità del 66%. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da ovest-sud-ovest a 1.69 m/s.

Mattina: Con il sorgere del sole, il cielo rimarrà limpido. La temperatura raggiungerà i 26.05°C, mentre l'umidità si abbasserà al 60%. Il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di 0.94 m/s proveniente da ovest.

Mezza mattinata: Verso metà mattina, il cielo sarà ancora privo di nuvole, con temperature che toccheranno i 28.97°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 53%, mentre il vento inizierà a soffiare da nord-est a 2.7 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà senza ostacoli, con una temperatura massima di 30.14°C e un'umidità del 49%. Il vento proveniente da est avrà una velocità di 4.48 m/s, creando una piacevole brezza.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno sui 28°C. L'umidità salirà al 61%, mentre il vento da est-nord-est soffierà a 4.64 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo rimarrà limpido e la temperatura scenderà leggermente a 27.51°C. L'umidità sarà del 63% e il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 3.41 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno. Le temperature serali si assesteranno sui 25.41°C, con un'umidità del 66%. Il vento sarà debole, proveniente da sud a 1.62 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno dal mattino alla sera, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 21.67°C e i 30.14°C, garantendo un clima caldo e piacevole. I venti saranno leggeri e variabili, assicurando una brezza costante durante tutta la giornata. In definitiva, sarà una giornata perfetta per godersi le bellezze della riviera romagnola all'aria aperta.