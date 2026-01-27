Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 28 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini ci aspetta una giornata meteorologicamente interessante, con variazioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo in questa fredda giornata di gennaio.

Previsioni dettagliate per la giornata del 28 gennaio 2026

Notte: La notte inizia con una temperatura di 9.73°C e un'umidità del 76%. La pressione atmosferica è di 1001 hPa. Sono previste piogge leggere con una probabilità del 37% e accumuli di 0.1 mm. Il vento soffia da sud-est a 6.16 m/s, con raffiche fino a 9.52 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura scende leggermente a 8.96°C con un'umidità del 78%. La pressione cala a 997 hPa. Le piogge leggere continuano, con una probabilità del 77% e precipitazioni di 0.46 mm. Il vento da sud-est si intensifica a 6.51 m/s, con raffiche fino a 11.21 m/s.

Mattina: In mattinata, la temperatura risale a 9.06°C e l'umidità aumenta all'82%. La pressione scende ulteriormente a 993 hPa. Le piogge leggere persistono, con una probabilità del 75% e accumuli di 0.55 mm. Il vento da sud-est soffia a 6.48 m/s, con raffiche di 10.25 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura è stabile a 9.15°C e l'umidità sale all'84%. La pressione è di 991 hPa. Le precipitazioni aumentano a 1.49 mm, con una probabilità del 100%. Il vento da sud-est diminuisce a 4.99 m/s, con raffiche di 8.15 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura sale a 11.04°C e l'umidità all'85%. La pressione scende a 989 hPa. Le piogge leggere continuano, con una probabilità del 100% e accumuli di 1.78 mm. Il vento da sud-sud-est soffia a 5.34 m/s, con raffiche di 9.27 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si mantiene a 11.17°C con un'umidità dell'82%. La pressione cala a 988 hPa. Sono previste piogge leggere, con una probabilità del 24% e precipitazioni di 0.11 mm. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest a 3.16 m/s, con raffiche di 6.35 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scende a 8.94°C e l'umidità è del 76%. La pressione atmosferica risale a 990 hPa. Il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni. Il vento da ovest-nord-ovest soffia leggermente a 1.88 m/s, con raffiche di 2.28 m/s.

Sera: In serata, la temperatura scende a 8.35°C con un'umidità dell'84%. La pressione si stabilizza a 991 hPa. Sono previste piogge leggere, con una probabilità del 31% e accumuli di 0.17 mm. Il vento proviene da nord a 1.93 m/s, con raffiche di 0.93 m/s.

Analisi e conclusioni meteorologiche

La giornata a Rimini sarà caratterizzata da piogge leggere persistenti, specialmente nelle ore mattutine e fino a mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra 8.35°C e 11.17°C, mantenendo un clima relativamente mite per la stagione. Il vento varierà in direzione e intensità, ma non si prevedono condizioni particolarmente avverse. Nel complesso, sarà una giornata piovosa e nuvolosa, con brevi momenti di tregua dalle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Consigliamo di tenere a portata di mano l'ombrello e di fare attenzione alle raffiche di vento intermittenti.