Previsioni Meteo Rimini | Ecco cosa aspettarsi il 8 gennaio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 8 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a una giornata meteorologicamente interessante per l'8 gennaio 2026. Le previsioni indicano una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Che siate in cerca di cieli sereni o di un clima più coperto, la giornata offrirà un po' di tutto. Continuate a leggere per scoprire come si evolverà il tempo nel corso delle ore.

Previsioni Dettagliate per Fasce Orarie

Notte: Le ore notturne inizieranno con nubi sparse e una temperatura di -0.13°C. L'umidità si attesterà al 76%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.84 m/s. La temperatura percepita sarà di -3.51°C, quindi meglio coprirsi bene se si ha in programma di uscire.

Prima mattina: Il cielo si schiarirà, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a -0.23°C, ma la sensazione sarà di un freddo più secco con un'umidità al 68%. Il vento diminuirà leggermente, rendendo la percezione del freddo meno intensa.

Mattina: Le condizioni serene continueranno, con una temperatura che toccherà -0.34°C. La riduzione dell'umidità al 62% e una leggera brezza da ovest renderanno la mattina ideale per chi ama il freddo pungente.

Mezza mattinata: Con l'arrivo del giorno, la temperatura salirà a 2°C. Il cielo resterà sereno, offrendo una buona visibilità e un'umidità che scenderà ulteriormente al 52%. Il vento calerà a 1.33 m/s, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza.

Mezzogiorno: Le condizioni rimarranno stabili con una temperatura che salirà a 4.19°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno con solo un 3% di nuvolosità. La sensazione termica sarà piacevole, grazie alla quasi assenza di vento.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo tornerà a presentare delle nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 3.7°C, con un leggero aumento dell'umidità al 55%. Il vento soffierà da est a 1.55 m/s, donando un lieve fresco.

Tardo pomeriggio: Le nubi continueranno a coprire parzialmente il cielo, con una temperatura di 2.69°C. L'umidità salirà al 67% e il vento da sud a 2.21 m/s contribuirà a una percezione di freschezza di 0.45°C.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 3.79°C. L'umidità raggiungerà il 78%, mentre il vento da sud, soffierà a 1.77 m/s, rendendo l'atmosfera più mite rispetto alle ore precedenti.

Riepilogo della Giornata

La giornata dell'8 gennaio 2026 a Rimini presenterà una varietà di condizioni atmosferiche, iniziando con una notte fredda e nubi sparse, seguita da un mattino sereno e terso. Con l'avanzare del giorno, le temperature si alzeranno leggermente, mantenendo un cielo prevalentemente sereno fino al primo pomeriggio. Il tardo pomeriggio e la sera vedranno un aumento della nuvolosità, con un cielo completamente coperto alla fine della giornata. In generale, la giornata sarà caratterizzata da temperature invernali, ma prevalentemente asciutta e tranquilla, ideale per chi desidera godere di una passeggiata all'aperto.