Prima categoria, scatta il divieto di trasferta: tifosi del Cattolica fuori dalla gara di Bagno di Romagna

Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi di tensione registrati negli ultimi anni

Il campionato di Prima categoria parte con un provvedimento da calcio professionistico. I tifosi del Cattolica non potranno seguire la squadra nella trasferta di Bagno di Romagna, in programma oggi alle 15.30 allo stadio Locatelli.

La decisione è stata adottata per motivi di ordine pubblico, dopo la segnalazione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive. La partita è stata inserita tra gli incontri considerati a rischio, anche alla luce di precedenti episodi che avevano coinvolto la tifoseria cattolichina.

Una misura particolarmente significativa per un campionato dilettantistico, dove il rapporto tra squadre, tifosi e territorio rappresenta ancora uno degli aspetti centrali del calcio. Il divieto impedirà dunque ai sostenitori del Cattolica di essere presenti sugli spalti nella prima giornata del girone H.

Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi di tensione registrati negli ultimi anni anche nei campionati dilettantistici romagnoli, con scontri e aggressioni che hanno portato le autorità ad alzare il livello di attenzione anche sulle categorie inferiori.