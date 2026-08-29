Prima la corsa, poi la festa e il giro in mongolfiera. Torna l'Emilia Street Parade

Il 19 settembre 400 persone correranno sulla via Emilia, poi musica, food truck e voli in mongolfiera sul centro storico di Santarcangelo

La via Emilia si prepara a cambiare volto per una sera. Sabato 19 settembre torna a Santarcangelo la "Emilia Street Parade", che per la sua seconda edizione mette insieme sport, musica e convivialità. Prima la corsa, con 400 partecipanti distribuiti su tre percorsi, poi la festa con dj set, live e quattro palchi. E, per la prima volta, anche una mongolfiera pronta a salire dal Parco Francolini.

Il programma prende il via alle 18, quando dalla via Emilia partirà la "Emilia Street Run Parade", organizzata dal Cactus Cafe di Jacopo Bugli e Claudio Manenti a Poggio Torriana, dal Chiosco Botanico di Savignano e da Personal Project, con la collaborazione di Matteo Pignataro e Davide Muratori.

Tre i percorsi pensati per coinvolgere persone con diversi livelli di allenamento. Il primo, di 5 chilometri, alterna corsa e camminata ed è rivolto a chi vuole partecipare senza una preparazione specifica. Il secondo misura 6,5 chilometri, con un ritmo di 6'15" al chilometro. Il terzo arriva a 9 chilometri, da percorrere a 5'15" al chilometro.

L'obiettivo è far partire tutti insieme e far rientrare i tre gruppi praticamente nello stesso momento. La corsa, infatti, è pensata come il primo atto della festa: chi arriva al traguardo non torna a casa, ma si unisce agli altri sotto i palchi.

Ogni partecipante riceverà il pacco gara, con la maglietta ufficiale della "Emilia Street Run Parade" e una consumazione da utilizzare durante l'evento. Alla partenza ci saranno anche gli atleti di AG23, realtà impegnata nello sport come strumento di inclusione per atleti con disabilità. Correranno e cammineranno insieme agli altri partecipanti, sugli stessi percorsi.

Poi arriverà la musica. Dopo le 21 si accenderanno i quattro stage, con dj set e live, mentre lungo la via Emilia saranno presenti food truck e le attività della zona. L'idea della manifestazione è quella di trasformare per una sera la strada, normalmente attraversata ogni giorno da migliaia di auto e mezzi pesanti, in uno spazio dedicato alla comunità.

"Balliamo la strada, fermiamo il tempo, riprendiamoci lo spazio!" è il claim scelto per l'evento. Il sindaco Filippo Sacchetti lo descrive come un appuntamento capace di mettere insieme le diverse anime della città, dalla mobilità lenta agli eventi collettivi.

"L'idea è di riappropriarci per un giorno all'anno di una strada su cui quotidianamente transitano migliaia di auto e mezzi pesanti, la più trafficata dell'Emilia-Romagna, per trasformarla in una grande piazza, uno spazio di comunità", spiega il sindaco. Un luogo dove "i bambini possano andare tranquillamente in bicicletta e le famiglie possano cenare all'aria aperta" prima di lasciare spazio alla musica.

La seconda novità dell'edizione 2026 arriverà dal cielo. Grazie alla collaborazione con Dream Balloons, dal tramonto e fino a tarda sera sarà possibile salire su una mongolfiera dal Parco Francolini per un volo vincolato di circa sei minuti.

La mongolfiera resterà ancorata a terra e salirà fino a circa 20 metri di altezza, offrendo una prospettiva diversa sul centro storico di Santarcangelo e sulla festa che si svolgerà lungo la via Emilia.