Prima riunione del forum Rimini Nord mare: "Uno strumento dei cittadini, non della politica"

La presidente Giovannardi chiede una revisione "dei confini" del forum: "No scindere Viserba monte da Viserba mare"

Domani (lunedì 23 giugno) presso la sala comunale di via Mazzini 22, a Viserba, si terrà la prima riunione del forum deliberativo di quartiere n.1, Rimini Nord mare.

"Per prima cosa voglio chiarire ai partecipanti la natura del forum deliberativo di quartiere: qualcuno lo ha associato alla politica, o all'attività dell'amministrazione comunale. No, è uno strumento messo a disposizione dal Comune ai cittadini. Uno strumento apolitico", esordisce la presidente del forum, Eleonora Giovannardi.

Il forum deliberativo di quartiere nasce per discutere delle problematiche di una zona e per votare delle proposte da porre all'attenzione dell'amministrazione comunale. Già sono giunte, all'attenzione della presidente Giovannardi, le prime proteste: "Ora ne parleremo in riunione e tutti insieme decideremo".

La neo presidente ha già un'idea:"Vorremmo cambiare i confini del forum. I nostri sono delimitati dalla ferrovia, vorremmo arrivare alla Statale, senza dividere Viserba monte da Viserba mare, che hanno problematiche comuni". Se ne parlerà nella prima riunione, momento utile anche per capire "all'interno del forum chi c'è, con quali competenze".