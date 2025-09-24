Prima visione a Rimini: la magia di Jane Austen sul grande schermo

Al Cinema Tiberio, Agathe scopre l’amore e la scrittura tra la libreria Shakespeare & Co e la residenza inglese dedicata alla celebre autrice

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 25 a domenica 28 settembre (ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, la proiezione di domenica 28 settembre alle ore 21 è in versione originale francese/inglese con sottotitoli italiani, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Jane Austen ha stravolto la mia vita di Laura Piani con Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne e Liz Crowther.

Agathe, una ragazza goffa ma allo stesso tempo affascinante e piena di contraddizioni, all’improvviso si ritrova disperatamente sola. Sogna l’amore in modo simile ai personaggi di un romanzo di Jane Austen e la sua massima aspirazione è diventare una scrittrice. Trascorre, invece, le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare & Co, a Parigi. Invitata alla residenza per scrittori di Jane Austen in Inghilterra, deve combattere con le sue insicurezze, fino a quando non accade qualcosa di inaspettato.