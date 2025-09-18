Primato italiano master sui 2000 metri: Elena Borghesi abbatte il record di 8 secondi

Straordinaria impresa della mezzofondista romagnola al “Memorial Fantinelli” di Faenza

Grande risultato tecnico per Elena Borghesi, che martedì 16 settembre ha illuminato il meeting regionale di atletica “Memorial Fantinelli” a Faenza. L’atleta riminese, portacolori dell’Atletica Santamonica Misano, ha dominato la gara dei 2000 metri chiudendo in 6’31”49, tempo che vale il nuovo primato italiano master over 40.

La Borghesi, residente a Poggio Torriana, ha condotto buona parte della gara insieme alla giovane forlivese Giada Donati, tra le migliori specialiste italiane di mezzofondo. A 500 metri dal traguardo ha però cambiato marcia, incrementando il ritmo e andando a tagliare il traguardo vittoriosa, centrando così l’obiettivo fissato insieme al suo allenatore Enrico Valenti.

La Donati si è classificata seconda con un ottimo 6’37”22, correndo anch’essa una gara in progressione.

Il nuovo record assume un valore ancora più significativo se si considera che il precedente primato nazionale risaliva al 2014: la Borghesi lo ha migliorato di ben 8 secondi, confermandosi in splendida condizione di forma.

Per la mezzofondista romagnola questo risultato rappresenta un trampolino ideale verso la finale nazionale dei Campionati italiani master, in programma a Catania il 20 e 21 settembre. Lì sarà impegnata negli 800 e nei 1500 metri, specialità nelle quali potrà dare un contributo prezioso alla sua squadra, l’Atletica Santamonica Misano, campione d’Italia uscente e determinata a confermarsi anche quest’anno.