Primavera a Riccione: arte, musica, fiori e sport in un weekend da vivere

Dal Parco dei Tulipani alle mostre internazionali, dal cinema d’autore ai grandi eventi sportivi, un fine settimana ricco di cultura, tradizione e benessere per tutta la città

Un fine settimana ricco di esperienze per scoprire la città nella splendida scenografia di una primavera rigogliosa e colorata. Dalle spettacolari fioriture di Villa Lodi Fè ai sapori della tradizione e alle celebrazioni per il protettore della città, passando per i grandi appuntamenti sportivi, i laboratori per i più piccoli, il cinema d’autore e gli incontri sul benessere: il palinsesto degli eventi offre occasioni di svago e approfondimento per ogni tipo di pubblico. Un programma ricco e articolato che mette al centro anche l’arte e la cultura, con due mostre di respiro internazionale: l’omaggio all’Italia del boom economico di Bruno Barbey e la personale di Andrea Chiesi sul paesaggio tra natura e architettura. La Perla verde si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, in cui si intrecciano natura, cultura e benessere in un unico, grande racconto di primavera.

Il genio romantico di Chopin durante gli anni francesi: il 9 aprile al Cinepalace

Questa sera, giovedì 9 aprile, la rassegna “Il Cinema d’autore” presenta “Chopin - Notturno a Parigi”, un ritratto intimo e profondo del genio romantico durante i suoi anni francesi. La pellicola esplora il contrasto tra i fasti dell’aristocrazia parigina e la fragilità di un artista segnato dalla tubercolosi. Straordinaria l’interpretazione del protagonista che, dopo una lunga preparazione fisica e musicale, esegue personalmente i brani al pianoforte, restituendo l’immagine di uno Chopin seducente, brillante e tormentato. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Riccione Paese in festa con “Io, tu e... le rosole” e le celebrazioni del Beato Alessio: dal 10 al 12 aprile

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, Riccione Paese riscopre le proprie radici con un weekend all’insegna della tradizione, tra devozione e sapori autentici. L’antico borgo si anima con la cucina tipica di “Io, tu e… le rosole” e le celebrazioni solenni per il Beato Alessio, unendo spiritualità, gastronomia locale e musica dal vivo in un’atmosfera conviviale per tutti.

Il cassone con le rosole sarà un vero protagonista, preparato secondo tradizione e proposto anche da asporto. Nelle piazze e nelle vie del borgo saranno presenti mercatini, spazi per la musica e stand gastronomici aperti dalle 10:30 alle 23 (sabato 11 aprile fino alle 23:30). Il programma delle iniziative e degli spettacoli di “Io, tu e… le rosole” prende il via venerdì 10 aprile animando contemporaneamente due luoghi simbolo di Riccione Paese: in piazza Matteotti alle 19 si parte con un quiz a premi, seguito alle 21 dal dj set di DjxEventi, mentre in piazzetta Parri, alle 19, l’atmosfera si farà raffinata con il sax di Filippo Dionigi. Sabato 11 aprile alle 16:30, in piazza Matteotti, spazio alla cultura gastronomica con il corso di piadina a cura di Costa Hotels e Piadina Experience. La serata proseguirà con la musica: dalle selezioni di Jukebox Mugler in piazzetta Parri al concerto delle Pepper Blondes sul palco di piazza Matteotti alle 20:30. Domenica 12 aprile gran finale alle 18:30 con le sonorità degli Ecate Acoustic Waves in piazzetta Parri e, alla stessa ora, l’energia di “Fiesta!”, il tributo show dedicato a Raffaella Carrà in piazza Matteotti. A rendere ancora più vivace il weekend sarà la musica itinerante dei Bianch’Ottoni, pronti a portare allegria tra le vie del borgo.

A Riccione Paese proseguono anche gli incontri dedicati al benessere, alla cura di sé e all’equilibrio psicofisico: venerdì 10 aprile (ore 21), al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) la naturopata Patrizia Cavallo approfondirà il tema “Santa Ildegarda e la naturopatia oggi”, offrendo uno sguardo sulle radici storiche e sull’attualità delle pratiche naturali per la salute.

Domenica 12 aprile nell’antico borgo di Riccione (piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz) torna l’appuntamento “Chi cerca trova”: un vivace spazio espositivo tra bancarelle, oggetti unici e particolari.

Oltre a “Io, tu e… le rosole”, a Riccione Paese si svolge la “Festa del Beato Alessio”, protettore della città. Le celebrazioni iniziano ufficialmente giovedì 9 aprile alle 16:30 con la solenne processione dalla chiesa vecchia alla nuova chiesa di via Diaz. Seguono, alle 17, l’incontro “amarcord” con le testimonianze di don Dino Paesani, don Marzio Carlini e Villiam Battarra, e alle 18 la Santa Messa accompagnata dal coro “Vintage”.

Sabato 11 aprile, il pomeriggio prevede giochi ai campetti parrocchiali, la camminata panoramica al via dalle 15 e il concerto di Chiara Fabbri alle 17 nella tensostruttura. Dopo la Messa delle 18, alle 19 apriranno gli stand gastronomici.

Domenica 12 aprile, lungo i viali Diaz e Minghetti, saranno esposte auto storiche e moto Harley-Davidson. La giornata prosegue con la colazione curata dagli scout, la Santa Messa solenne delle 10:30 alla presenza delle autorità e il tradizionale pranzo comunitario nella tensostruttura. Il pomeriggio sarà animato dalla musica della Cavalli Band fino alla serata, quando si terrà l’estrazione dei vincitori del “Quizzone su Riccione”.

“Il Parco dei tulipani” tra fiori, attrazioni e spettacoli itineranti: fino al 12 aprile nel giardino di Villa Lodi Fé

Fino al 12 aprile, le splendide aiuole fiorite de “Il Parco dei Tulipani” renderanno magico e speciale il giardino di Villa Lodi Fè. Un paradiso floreale per famiglie, bambini, amanti della natura e della fotografia, con oltre 50mila fiori di più di 30 varietà diverse.

Il weekend si apre con un ricco programma di intrattenimento: dalla tradizionale caccia alle uova all’interno del parco, tra sfide e indovinelli, alla riscoperta dei giochi artigianali in legno di una volta, capaci di unire le generazioni in sfide di logica e coordinazione. E poi anche spettacoli itineranti con maghi, burattinai, musicanti, truccabimbi e artisti di strada. Tra le attrazioni più curiose spiccano la piscina colma di chicchi di mais e la classica pesca delle paperelle. Il percorso tra i colori della primavera è completato da un’area espositiva con mercatini a tema, da una zona ristoro con food truck e da proposte gastronomiche per tutti i gusti.

“Il Parco dei tulipani” resterà aperto fino al 12 aprile, fino a venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta; per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana. In molti scatti sembra di intravedere i personaggi di una moderna Commedia dell’Arte, gli stessi che popolavano anche il cinema di Pasolini, Visconti e Fellini. Nella visione in bianco e nero di Barbey riaffiora così la memoria di un’Italia che appartiene ai nostri genitori e ai nostri nonni: un’epoca che, dopo la guerra, cercava di ricostruire non solo le città ma soprattutto una rete di relazioni, legami e storie capaci di tenere unito un popolo.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi

Villa Franceschi ospita la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi. Nell’atmosfera rarefatta e sospesa che Chiesi riesce a restituire allo sguardo di chi li osserva, le antiche architetture e gli ambienti naturali sembrano ricongiungersi al trionfo della natura, autentica e assoluta protagonista dello spazio e del paesaggio. Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Dal “Gran Buffet” di Marco Morosini a “Absurdism” di Giuseppe Palmisano (iosonopipo)

Fino al 3 maggio, alla Galleria MArCo, negli spazi della Bottega Brandina (viale Gramsci,1) prosegue “Gran Buffet” di Marco Morosini, mostra che con linguaggio pop e ironico riflette sui paradossi della società dei consumi (orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, chiuso il martedì).

Al piano terra di The Box Riccione è invece visitabile “Absurdism” di Giuseppe Palmisano (iosonopipo), un percorso visivo dove la normalità devia verso l’inatteso, tra ironia e spaesamento (orari: dal mattino fino a tarda sera, visitabile fino a fine luglio 2026).

Sport, benessere e tempo libero

Prosegue fino a domenica 12 aprile il “Beachline Festival”, che trasforma la spiaggia di Riccione in un vero e proprio villaggio dello sport. Sono oltre 200 i campi allestiti tra il porto e la zona del Marano, con un campo centrale dotato di tribune in piazzale Azzarita. Qui si sfidano atleti provenienti dal Nord Europa, con la Germania in testa, impegnati in match spettacolari tra schiacciate e tuffi acrobatici, regalando un grande spettacolo al pubblico.

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Playhall ospita l'”Open League Italia Karate 2026”, tappa ufficiale del circuito Fijlkam Open.

Tornano gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani: “Meditare camminando” alle 8:30 e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” alle 9:30, in programma dal venerdì alla domenica con ritrovo in piazzale San Martino.



