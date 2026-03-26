Primavera a Riccione: un weekend tra cultura, natura e sport

Oltre 50mila tulipani a Villa Lodi Fé e il “Green Day” tra sostenibilità e fauna marina

Un fine settimana ricco di esperienze per scoprire la città a primavera sta per sbocciare a Riccione. Dal fascino del cinema d’autore alle spettacolari fioriture primaverili, passando per i grandi appuntamenti sportivi e i laboratori per i più piccoli, il palinsesto degli eventi offre occasioni di svago e approfondimento per ogni tipo di pubblico. Un programma ricco e articolato che mette al centro anche i temi della sostenibilità e della biodiversità, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto capace di coniugare natura, cultura e benessere in un unico, grande racconto di primavera.

Il genio romantico di Chopin durante gli anni francesi: il 26 marzo al Cinepalace

Questa sera, giovedì 26 marzo, la rassegna “Il Cinema d’autore” presenta “Chopin - Notturno a Parigi”, un ritratto intimo e profondo del genio romantico durante i suoi anni francesi. La pellicola esplora il contrasto tra i fasti dell’aristocrazia parigina e la fragilità di un artista segnato dalla tubercolosi. Straordinaria l’interpretazione del protagonista che, dopo una lunga preparazione fisica e musicale, esegue personalmente i brani al pianoforte, restituendo l’immagine di uno Chopin seducente, brillante e tormentato. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall'aperitivo offerto da Indaco e Napizz. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Le letture animate delle “Storie tra le nuvole”: il 27 marzo in biblioteca

Venerdì 27 marzo alle 17, la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospita l’evento conclusivo di “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate a cura della Biblioteca comunale. L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni, propone narrazioni coinvolgenti e interattive studiate per stimolare la fantasia e l’amore per i libri attraverso il gioco. A chiudere la rassegna, curata dalle lettrici volontarie, sarà l'incontro “Una zuppa di storie: cosa bolle in pentola?”, un pomeriggio dedicato a scoprire quali avventure si nascondono tra le pagine, in un clima di divertimento e condivisione. L’ingresso è libero su prenotazione, contattando la biblioteca via email o telefono: [email protected] - 0541 600504.

Sbocciano a Riccione 50mila tulipani: dal 28 marzo a Villa Lodi Fé

Da sabato 28 marzo il giardino di Villa Lodi Fé si trasforma in un suggestivo angolo d’Olanda con “Il Parco dei tulipani”, il grande evento di primavera in una scenografia cromatica di oltre 50mila fiori in 30 varietà diverse. Per i più piccoli il parco diventerà un vero regno incantato, grazie a un ricco programma di intrattenimento che spazia dalla coinvolgente caccia alle uova (per bambini fino ai 10 anni) alla riscoperta dei giochi artigianali in legno di una volta, capaci di unire le generazioni in sfide di logica e coordinazione. Tra le attrazioni più curiose spiccano la piscina di mais e la classica pesca delle paperelle, mentre nei fine settimana l’atmosfera si farà ancora più vivace con spettacoli itineranti di maghi, burattinai, truccabimbi e artisti di strada. Il percorso tra i colori della primavera sarà completato da un’area espositiva con mercatini a tema, una zona ristoro con food truck e, per i più audaci, la sfida del toro meccanico.

“Il Parco dei tulipani” resterà aperto fino al 12 aprile, dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta. Per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova, con due uova da trovare all’interno dell’area.

“Green Day” tra biodiversità, sostenibilità e l’eccezionale nidificazione Caretta caretta al Marano: il 28 marzo al Palazzo del Turismo e al Samsara Beach

Sabato 28 marzo Riccione celebra il “Green Day”, una maratona di appuntamenti dedicata all’ambiente che partirà alle 9:40 al Palazzo del Turismo. Il programma mattutino si aprirà con i saluti della sindaca Daniela Angelini, seguiti dalla lectio magistralis del professor Francesco Ferrini, dedicata alla biodiversità come strategia per affrontare le sfide del clima. Seguiranno gli approfondimenti dell’assessore Christian Andruccioli e della dirigente Tecla Mambelli sul nuovo Piano urbanistico generale e il progetto per il corridoio ecologico del Marano illustrato da Giovanni Grapeggia. Christian Guidi parlerà delle innovative “Tiny Forests” e del progetto del parco delle dune candidato a finanziamento regionale, mentre Filippo Piva presenterà la rigenerazione sostenibile dei Giardini Montanari. Prima della chiusura affidata all’assessore regionale Vincenzo Colla, Lipu e Monumenti Vivi Rimini consegneranno la targa “Casa amica dei balestrucci” a una coppia di cittadini virtuosi.

Dalle 15:30 il “Green Day” si sposterà al Samsara Beach per la conclusione del progetto “Nido Riviera Riccione”. Verrà proiettato il video curato dalla Fondazione Cetacea che documenta l’eccezionale nidificazione della tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Marano, uno degli episodi naturalistici più rilevanti della nostra costa: un impegno collettivo che ha coinvolto 356 volontari per oltre 1990 ore di presidio, permettendo la nascita di 38 tartarughine. Durante il pomeriggio l’amministrazione nominerà ufficialmente i volontari “Custodi del Tesoro”; il “Green Day” terminerà con le sonorità evocative di Fabio Mina, l’aperitivo e il dj set al tramonto.

Il salotto in stile Regency ispirato a Jane Austen: il 28 marzo in biblioteca

Sabato 28 marzo, dalle 15 alle 18:30, la Biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento di “Incontra Jane”, l’iniziativa del Club Sofà and Carpet di Jane Austen che ricrea a Riccione le atmosfere dell’Inghilterra tra Sette e Ottocento. Il pomeriggio si aprirà con la sezione “Jane legge”: insieme a Giulio Iovine, il pubblico esplorerà le influenze letterarie dell’epoca, con un focus sulle figure femminili “moraliste” del tempo come Jane West, Frances Sheridan e Maria Edgeworth.

Grande attesa per la novità “Jane ispira”, un approfondimento sulla biblioterapia curato da Marco Dalla Valle di “Biblioterapia italiana”. L’universo austeniano sarà proposto come strumento di introspezione e consapevolezza, capace di offrire riflessioni attuali e momenti di crescita personale. Non mancherà il lato più conviviale con “Jane sorseggia”, un viaggio nel rito del tè inglese curato da Carlotta Mariani, mentre la sezione “Jane consiglia”, con Alessia Amati, offrirà suggerimenti di lettura per immergersi pienamente nello stile Regency. Un evento pensato per creare aggregazione e scoprire l’attualità di un’autrice immortale. L’ingresso è libero.

La Corsa e la camminata della “StraRiccione”: il 29 marzo ritrovo e partenza da piazzale Ceccarini

Domenica 29 marzo torna la “StraRiccione”, la corsa competitiva di 10 chilometri omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. A questa si affianca, quest’anno, la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza. Accanto alla 10 chilometri, già sold out, torna la tradizionale camminata ludico-motoria di 5,5 chilometri, alla quale ci si può iscrivere la mattina stessa dell’evento. Un’occasione preziosa per vivere la città in modo diverso, condividendo una piacevole passeggiata tra le vie cittadine e il lungomare, immersi nella bellezza di una giornata di primavera. Il ritrovo è fissato alle 7:30 davanti al Palazzo del Turismo, con partenza alle 9:30.

La StraRiccione si conferma come un evento sportivo aperto a tutti: corridori, camminatori, appassionati, famiglie, sportivi, gruppi di amici, atleti con stroller, in un clima inclusivo e conviviale che rappresenta uno dei suoi aspetti più autentici e apprezzati, offrendo a ciascuno la possibilità di partecipare secondo il proprio ritmo e le proprie esigenze. Come di consueto, sono previsti premi per gli atleti e le società partecipanti, oltre a un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.

L’incontro per bambini sulla mitologia cinese e la scrittura dei draghi: il 29 marzo al Museo del Territorio

Domenica 29 marzo alle 16:30, il Museo del Territorio (viale Lazio, 10) ospita l’appuntamento conclusivo di “Che mito il Museo!”, il ciclo di incontri gratuiti pensato per bambini dai 6 ai 12 anni. L’iniziativa propone un viaggio affascinante tra mitologia e linguaggi del passato attraverso un format che unisce lettura animata e laboratorio creativo, offrendo ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi alla storia e alle culture del mondo in modo stimolante e interattivo. Attraverso il gioco e la sperimentazione manuale, i partecipanti potranno comprendere come i popoli antichi tramandavano le proprie conoscenze. L’incontro di domenica si focalizzerà sulla storia della mitologia cinese, nell’appuntamento dal titolo “Nüwa, la dea che si sentiva sola”, accompagnato dal laboratorio “La scrittura dei draghi”, un viaggio nel mondo degli ideogrammi cinesi. La partecipazione è gratuita con prenotazione: tel. 0541 600113, e-mail [email protected]

Albe incendiate, natura e cieli notturni in mostra al Centro della Pesa

Prosegue fino al 30 marzo “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni allestita alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione si articola in tre momenti: dalle “Albe incendiate”, dove la luce trasforma il paesaggio, al racconto del territorio, esplorato con profonda sensibilità. Il viaggio culmina con la “Via Lattea e i cieli notturni”, immagini che incantano per profondità e rappresentano l’apice di un girovagare alla ricerca di una connessione con l’immenso. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.

Sport

Dal 26 marzo al 2 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita i Criteria nazionali giovanili di nuoto in vasca 25 metri.

Dal 28 al 29 marzo, al Playhall Massimo Pironi si svolgono i Campionati italiani assoluti di freccette.



