Primavera a Rimini: sport, cultura e divertimento in città

Dall’inaugurazione della nuova piscina comunale alle esibizioni di danza e concerti live, una settimana ricca di eventi per tutte le età

La primavera inizia con una importante novità dedicata allo sport. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16:00, a Viserba Inaugura la nuova piscina comunale nel Parco don Tonino Bello: un impianto all'avanguardia e sostenibile che debutta con esibizioni di nuoto artistico, pallanuoto e attività di acqua fitness e per bambini, inserito in un polo sportivo riqualificato con aree giochi inclusive e percorsi ciclopedonali. L'evento si conclude con musica e stand gastronomici, mentre da domenica 29 marzo la piscina sarà aperta per coloro che vorranno praticare il nuoto libero. Nelle settimane successive saranno organizzati open day ed eventi promozionali per arrivare alla completa operatività.

La programmazione del Teatro Amintore Galli, che propone tre appuntamenti di rilievo nazionale. Martedì 24 marzo va in scena la nuova produzione lirica del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena-Rimini de Il Console che propone una rilettura contemporanea dell’opera di Gian Carlo Menotti, un'opera del 1950 che esplora con attualità il tema dell'oppressione burocratica, arricchita dall’integrazione di sezioni di prosa che dialogano con la partitura originale. Segue, mercoledì 25 marzo, il concerto Napoli e Jazz con Danilo Rea e Peppe Servillo, un sodalizio artistico che unisce la canzone napoletana all'improvvisazione jazz per sostenere progetti di inclusione sociale, promosso dal Lions Club Rimini Malatesta. Venerdì 27 marzo la scena è per la prosa con Ti ho sposato per allegria, commedia diretta da Emilio Russo basata sulla prima opera di Natalia Ginzburg, che restituisce uno spaccato dei costumi e delle tensioni sociali degli anni '60.

Domenica 29 marzo, per Rimini a passi di Danza, il Teatro Galli ospita lo spettacolo In un vortice di polvere, un omaggio all’universo poetico e musicale di Fabrizio De André con giovani danzatori delle scuole di danza della città, che dopo un fitto programma di masterclass e prove, si esibiscono in uno spettacolo di danza contemporanea aperta al pubblico.



Martedì 24 marzo si inaugura il secondo ciclo di Federico Fellini e i mestieri del cinema alla Cineteca comunale, con incontri curati dallo storico collaboratore Gianfranco Angelucci, per approfondire le fasi creative e i reparti tecnici che definiscono l'estetica del Maestro. Il primo incontro è dedicato alla sceneggiatura (24 marzo), mentre il secondo analizzerà l'importanza di trucco e costumi nella costruzione del mito felliniano (31 marzo).

Rimanendo sempre in ambito cinematografico, al Cinema Fulgor continuano invece i Lunedì del cinefilo (23 e 30 marzo) con proiezioni di grandi classici restaurati.

Il patrimonio storico e la saggistica trovano spazio: giovedì 26 marzo con un’anteprima del Festival del Mondo Antico presso la Sala Ressi del Teatro Galli che ospita la presentazione del volume Il Ponte Perfetto. 2000 anni di storia del Ponte di Augusto e Tiberio, un'analisi multidisciplinare sui duemila anni del Ponte di Tiberio alla presenza della Soprintendente Federica Gonzato, offrendo al pubblico nuove prospettive e approfondimenti sulla storia di Rimini e sul patrimonio culturale legato a questo straordinario esempio di ingegneria romana.

Alla Biblioteca Gambalunga prosegue invece la rassegna Libri da queste parti dedicata alle novità letterarie del territorio, con la presentazione del libro di Tommaso Panozzo, in dialogo con Manlio Masini, Gianni Morolli e Oreste Ruggeri (venerdì 27 marzo).

Giovedì 26 marzo la Sala della Cineteca ospita la presentazione del libro Il bambino a colori di Hervé Tullet. L'autore è in dialogo con Alessandra Falconi e saranno accompagnati dalle Letture a cura di Alessia Canducci.

Martedì 24 marzo, alle ore 16:30, in Piazzetta dei Servi viene svelato il nuovo allestimento del Chiostro del Centro per le Famiglie, un'oasi con installazioni in legno e laboratori creativi, mentre la sera prosegue il percorso Adolescenti e genitori trattando il tema dell'ansia con un incontro dal titolo: "Crescere nell’epoca dell’incertezza: ansia, stress e resilienza", a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta presso l’I.C. Marvelli, via Covignano 238. Giovedì 26 marzo la Fiera ospita anche un Convegno sulla sanità territoriale, dal titolo ‘Modelli e prospettive per il territorio di Rimini’ che analizza i modelli organizzativi dei Nodi Territoriali di Salute, come sfide per una sanità e un welfare di prossimità.

Alla Fiera di Rimini, giovedì 26 e venerdì 27 marzo si tiene il TechCareExpo, evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell’universo sanità e socio sanitari dedicato a Tecnologia, Cura, Inclusione.

Per gli amanti dello sport e del movimento, sabato 28 il Palasport Flaminio accoglie il Rimini Dance Festival, rassegna di danza sportiva per professionisti e giovani talenti.

L’Area Settebello a7b continua ad accendere le sue luci con un fine settimana dedicato alla musica live: venerdì 27 marzo si sfidano i talenti emergenti nella semifinale di PalcoZero, mentre sabato 28 è protagonista il rock-folk d'autore dei Miami & the Groovers.

La settimana si chiude con la rassegna ‘Officina Gambalunga’ con i laboratori di scrittura, disegno e calligrafia, mentre al centro per le famiglie continuano, durante la settimana, gli incontri formativi sui social media e l’educazione digitale, rivolti a genitori, insegnanti e educatori per promuovere un uso consapevole delle tecnologie tra i più giovani.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

martedì 24 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Il Console

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

Nuova produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena- Rimini è Il console di Gian Carlo Menotti, capolavoro del teatro musicale del Novecento e opera di forte impegno civile.

Composta nel 1950, l’opera racconta con linguaggio diretto ed efficace il dramma dell’individuo schiacciato dalla burocrazia e dall’arbitrio del potere, in una vicenda di grande intensità emotiva, che conserva ancora oggi una sorprendente attualità.

L’opera sarà diretta da Andrea Crastolla, la regia e la drammaturgia (che prevede inserti di brani di prosa che dialogano con la partitura) è affidata ad Alfonso Antoniozzi, che realizzerà anche la regia de Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Nel ruolo di Magda il soprano Anastasia Egorova.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: [email protected]

martedì 24, 31 marzo 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro appuntamenti dedicati, in sequenza, alla Sceneggiatura (martedì 24 marzo), ai Costumi e Trucco (martedì 31 marzo), alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile), altrettanti pilastri indispensabili alla costruzione di qualsiasi opera cinematografica. I prossimi appuntamenti:

>martedì 24 marzo: Senza la Sceneggiatura il film non esiste, la base letteraria è imprescindibile per giudicare la validità della storia, ma non meno importante per macchina organizzativa e perché la Produzione possa quantificare un preventivo di spesa. Senza finanziamenti il film non parte. Fellini nasce come gagman di Aldo Fabrizi e poi come sceneggiatore di registi a suo tempo famosi, e di tutti i suoi film.

>martedì 31 marzo: Costumi e Trucco, nel cinema riuniti in un unico reparto sotto la guida del costumista. Se nella vita comune “l’abito non fa il monaco”, nei film è esattamente il contrario, sono proprio i costumi e il trucco a definire il personaggio fin dalla sua prima apparizione, e a consegnarlo per sempre all’immaginario collettivo.

Le conversazioni, di un’ora e mezza ciascuna, vengono illustrate e arricchite da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni. Una cavalcata appassionante tra segreti e bugie di quella Settima Arte a cui non sappiamo rinunciare.

Gli incontri sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: https://fellinimuseum.it/mestieri26/

mercoledì 25 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Napoli e Jazz

Il Teatro Amintore Galli ospita il concerto “Napoli e Jazz”, con protagonisti Danilo Rea, uno dei più importanti pianisti jazz italiani, e Peppe Servillo, voce intensa e interprete tra i più raffinati del panorama musicale nazionale.

L’evento è promosso dal Lions Club Rimini Malatesta nell’ambito del service dedicato al superamento delle barriere sociali e culturali, dal titolo “Oltre ogni limite”, e si inserisce in un progetto più ampio volto a sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e della solidarietà.

Durante la serata, condotta dalla giornalista Patrizia Deitos, è inoltre presente la squadra di danza sportiva della Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS), che porterà sul palco una testimonianza concreta di come lo sport e l’arte possano diventare strumenti di integrazione e crescita personale.

Il concerto rappresenta un momento di grande valore culturale e sociale per la città e nasce con l’obiettivo di sostenere iniziative dedicate all’inclusione e al supporto delle persone con disabilità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito di riferimento.

Ore 21 Info: www.facebook.com/LionsClubRiminiMalatesta/

giovedì 26 marzo 2026

Rimini, Sala Ressi – Teatro Galli

Aspettando il Festival del Mondo Antico

Presentazione del volume: Il Ponte Perfetto. 2000 anni di storia del Ponte di Augusto e Tiberio

Un appuntamento di grande rilievo per studiosi, appassionati e curiosi della storia antica, dell’archeologia e del patrimonio culturale del territorio. Un’occasione speciale per ripercorrere due millenni di storia attraverso uno dei simboli più iconici della città, il Ponte di Tiberio, straordinaria testimonianza dell’ingegneria romana e della continuità tra passato e presente.

Il volume, frutto di ricerche aggiornate e contributi specialistici, restituisce una visione ampia del monumento: dalla sua realizzazione alle trasformazioni nel tempo, fino al suo valore simbolico e urbano nel contesto riminese.

Durante l’incontro, gli autori dialogheranno con Federica Gonzato, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, offrendo al pubblico approfondimenti e nuove prospettive sui contributi raccolti nel volume e sul contesto storico-archeologico riminese.

Un’opportunità preziosa per conoscere più da vicino la storia della città e lasciarsi guidare in un viaggio affascinante lungo duemila anni.

Ore 17 Ingresso libero fino a esaurimento posti Info: https://antico.comune.rimini.it/



giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

TechCareExpo

Tecnologia, Cura, Inclusione. Evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell’universo sanità e socio sanitario

Il format B2B della manifestazione vede il mercato come protagonista ed è in grado di supportare le aziende e gli stakeholder nel loro business con strumenti e iniziative specifiche. Digitalizzazione, nuove soluzioni per la gestione della non autosufficienza, disabilità, percorsi riabilitativi e ridefinizione dei modelli di cura sono le tematiche sviluppate.

Le attività integrate del Gruppo, già organizzatore del Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile, affiancano Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, Liberi Professionisti, Aziende e Sanità nella semplificazione dei processi e miglioramento dei servizi offerti alle imprese e ai cittadini.

TechCare Expo integra la proposta espositiva con un ricco calendario di eventi, convegni, seminari, corsi, workshop. Protagonisti del settore socio sanitario e della sanità, esperti, professionisti e relatori provenienti dall’Italia e dall’estero anticipano e delineano i contenuti del futuro.

TechCare Expo è anche un contenitore di iniziative e progetti speciali organizzati in collaborazione con le Istituzioni, le associazioni e le aziende di settore. L’evento è organizzato dal Gruppo Maggioli.

Info: 0541 628840 www.techcareexpo.it

venerdì 27 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Ti ho sposato per allegria

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turno D

Un matrimonio improvviso tra due mondi lontanissimi: Pietro, uomo borghese e abitudinario, e Giuliana, ragazza vivace e disordinata, reduce da una vita precaria e da un passato inquieto. È lo spunto, solo in apparenza leggero, da cui nasce Ti ho sposato per allegria, la prima commedia teatrale di Natalia Ginzburg, scritta nel 1965 con la sua consueta ironia, sobria e profonda.

Dietro il tono brillante e i dialoghi serrati, il testo mette a nudo le tensioni tra classi sociali, ruoli familiari e convenzioni. Giuliana entra nella casa di Pietro come un corpo estraneo: dice quello che pensa, non conosce le buone maniere, guarda la vita con un candore spiazzante. Pietro, invece, è stretto tra la madre severa, le aspettative borghesi e il disagio che questa donna ‘sbagliata’ porta con sé. Eppure, qualcosa tra loro funziona. Forse è l’allegria, o forse è solo la verità, anche scomoda, che entrambi non riescono a nascondere.

La Ginzburg racconta tutto questo con leggerezza e senza giudizi, dando voce a una generazione – e soprattutto a una femminilità – in trasformazione. Aborto, divorzio, desiderio, libertà: parole allora ancora tabù, che lei lascia affiorare tra le righe. La regia di Emilio Russo restituisce intatto il contesto degli anni ’60, senza attualizzazioni forzate, lasciando che il pubblico di oggi ascolti quei dialoghi con le orecchie del presente.

Una commedia che fa sorridere e riflettere, su cosa resta – e cosa cambia – quando due persone decidono di vivere insieme senza sapere bene il perché.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

sabato 28 marzo 2026

Parco Don Tonino Bello - Rimini Viserba

Inaugurazione della nuova piscina comunale

Rimini aggiunge un nuovo gioiello alla sua offerta sportiva e per il tempo libero. Sabato 28 marzo apre ufficialmente i battenti la nuova piscina comunale, situata nel cuore del riqualificato Parco don Tonino Bello a Viserba. Non solo un impianto sportivo all'avanguardia, ma un vero e proprio spazio di aggregazione immerso nel verde, progettato per essere accessibile a tutti e sostenibile per l'ambiente.

L’inaugurazione non sarà una semplice cerimonia, ma un pomeriggio di festa tra sport e musica aperta a tutti. A partire dalleore 16:00, i motori si accenderanno con un programma ricco di appuntamenti che coinvolgerà l'intero impianto, dal piano vasche alle aree esterne. Il pomeriggio di sport si aprirà con un’esibizione di nuoto artistico, poi spazio alle attività di gioco in acqua per i bambini nella vasca più piccola, mentre la vasca ‘didattica’ sarà principalmente dedicata all’acqua fitness tra prove di hydrobike, acquawalking e acquajump. In contemporanea atleti e amatori si alterneranno nella vasca principale tra bracciate e virate, prima di lasciare spazio, intorno alle 17.30, al triangolare di pallanuoto. La sessione di prove ed esibizioni sarà preceduta dal tradizionale taglio del nastro, alla presenza del Sindaco e delle istituzioni locali. A conclusione momenti di intrattenimento musicale e stand gastronomici.

La festa di sabato sarà anche l’occasione per scoprire l’evoluzione del Parco don Tonino Bello, che circonda e abbraccia la piscina. In attesa del completamento definitivo previsto per aprile, i visitatori potranno già testare i nuovi percorsi ciclopedonali, i campi da basket e calcio a 5 regolamentari e l’area fitness all'aperto. Grande attenzione è stata riservata ai più piccoli con un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati dove spicca “La Balena”, un’attrazione progettata ad hoc per garantire il divertimento di tutti i bambini.

L’apertura del 28 marzo segna l’inizio di una fase di transizione verso la piena attività. Da domenica 29 marzo la piscina sarà aperta per coloro che vorranno praticare il nuoto libero. La gestione, affidata al raggruppamento Acqua Rimini, entrerà nel vivo già dal 1° aprile, quando le società sportive inizieranno il trasferimento dal vecchio impianto del Flaminio. Nelle settimane successive saranno organizzati open day ed eventi promozionali per permettere a tutti di testare l'acqua e iscriversi ai nuovi corsi, mentre la vecchia piscina resterà operativa per un breve periodo per garantire continuità agli utenti.

Ore 16 Info: 0541 1291012 https://acquarimini.it/

domenica 29 marzo 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

In un vortice di polvere

Omaggio a Fabrizio De Andrè - I giovani e il teatro

Torna l’appuntamento nato dalla collaborazione fra la Direzione del Teatro e Rimini a Passi di Danza, una rappresentanza delle scuole di danza della città.

Più di 100 allievi e allieve sono impegnati in un fitto programma di masterclass e prove con un'esibizione finale aperta al pubblico: quest’anno uno spettacolo di danza contemporanea dedicato all’universo poetico e musicale di Fabrizio De André.

L’ensemble di giovani danzatori interpreta, con il linguaggio universale del corpo, le storie e le emozioni che attraversano le canzoni del grande cantautore.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 https://teatrogalli.it/eventonew/un-vortice-polvere

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 31 marzo 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>23 marzo 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller dance - a cura di Roller Dance Rimini

>24 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>25 marzo 20:30 – 22:30 Pizzica Salentina - corso di pizzica salentina - Fermento Etnico

>26 marzo 16:00 – 20:00 Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

20:30 – 22:30 Conversazioni aperte ARCI Romagna Cesena Rimini aps

>27 marzo 21:00 – 00:00 Jack Kerouac, La Beat generation e l'ebbrezza di Nettuno nei Pesci_Il Palloncino Rosso e Mosaic Jazz Collective

>28 marzo 10:30 – 12:00 Storie ad arte - laboratori creativi didattici - Patrizia Magnani

16:00 – 17:30 Corpo a corpo - Creta Cesarini

21:00 – 22:30 Ogni bellissima cosa, spettacolo teatrale

>29 marzo 14:30 – 17:00 Movie Writing Party_Collettivo Punto e virgola

18:00 – 19:30 Ogni bellissima cosa, spettacolo teatrale

>30 marzo 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller dance - a cura di Roller Dance Rimini

>31 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?

Fino al 28 marzo 2026

Rimini, sedi varie

L'Otto Sempre

Rimini celebra il mese della donna con un palinsesto ricco di appuntamenti che spaziano dall'impegno civile alla grande cultura. Tra gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 27 marzo ore 18:00 – Incontro pubblico “Solo consenso” Centro Antiviolenza (via Bufalini 47). Apertura straordinaria della struttura alla cittadinanza. Ingresso libero.

>sabato 28 marzo ore 9:00 – Convegno: “Presente e futuro delle terapie oncologiche nel tumore alla mammella” Sala Bronzetti (via Caduti di Marzabotto 30). Approfondimento scientifico a cura di Associazione Crisalide. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/



lunedì 23 marzo 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo. I prossimi appuntamenti:

>lunedì 23 marzo

A History a violence V.O. (2005, David Cronenberg)

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

>lunedì 30 marzo

Tutti gli uomini del Presidente - 1976, di Alan J. Pakula

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cinemafulgor/

fino a lunedì 23 marzo 2026

Villa Des Vergers, via Monte L'Abbate, 32 – Rimini

Fragrance Niche Event

Snouf - Evento esclusivo dedicato ai profumi di nicchia

Al via la seconda edizione di un evento esclusivo nato per far dialogare gli "artigiani olfattivi" con i più attenti estimatori del settore. L'obiettivo è ricreare l'incanto delle Wunderkammer: antiche camere delle meraviglie dove i collezionisti svelavano tesori frutto di ricerche e viaggi lontani. In questo contesto, ogni espositore illustrerà il proprio progetto e il proprio concept con l'intimità tipica dei salotti letterari.

Un punto d’incontro autentico tra brand di nicchia, professionisti e appassionati, immersi in un’atmosfera curata e lontana dalle logiche della grande distribuzione.

Biglietti su: www.mailticket.it

Orario: 10.00 - 16.30 giornata dedicata ai SOLI operatori del settore

Info: www.facebook.com/profile.php?

martedì 24 marzo 2026

Rimini, Centro per le Famiglie - Piazzetta dei Servi 1

Inaugurazione del nuovo Chiostro al Centro per le Famiglie

Al Centro per le Famiglie si inaugura il nuovo allestimento del Chiostro, con le nuove installazioni in legno. Uno spazio protetto dal traffico cittadino e pensato per il benessere di grandi e piccoli, un luogo dedicato al tempo di qualità tra bambini e genitori, dove giocare, rilassarsi e vivere momenti all’aria aperta. Il concept e la progettazione dell’allestimento ludico sono a cura di Manolo Benvenuti.

Durante il pomeriggio dedicato alle famiglie sarà possibile partecipare a laboratori creativi per bimbi e bimbe e sarà presente uno spazio speciale per i piccolissimi, per trascorrere un momento di socialità e condivisione all’aperto e per festeggiare insieme questo nuovo spazio pensato per crescere, giocare e incontrarsi.

Ore 16.30 Ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Info: 0541 793860 [email protected]



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 24 marzo

Il Casanova di Federico Fellini

di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

>martedì 31 marzo

I vitelloni

di Federico Fellini (Italia 1953, 103′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/

martedì 24 e 31 marzo 2026

Sedi varie - Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Un progetto che si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, con l’obiettivo di offrire spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle trasformazioni che attraversano i giovani e sulle sfide educative che coinvolgono il mondo adulto. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 24 Marzo 20:45 Crescere nell’epoca dell’incertezza: ansia, stress e resilienza. A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta presso I.C. Marvelli, via Covignano 238 – Rimini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per approfondimento:

>martedì 31 Marzo 20:45 Quando l’ansia prende spazio: segnali, cause e bisogni evolutivi

>martedì 14 Aprile 20:45 Dall’ansia alle risorse: come aiutare i giovani a fronteggiare le difficoltà

A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta e Ilenia Mussoni, psicologa. Al Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi 1. Partecipazione gratuita su iscrizione a partire da mercoledì 25 Marzo

Info: 0541 793860. Ingresso gratuito www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 24 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

National Theatre Live: Hamlet

La classica tragedia di William Shakespeare Hamlet, diretta da Robert Hastie e andata in scena al Lyttleton Theatre con Hiran Abeysekera nel ruolo del Principe di Danimarca, affiancato da Francesca Mills nel ruolo di Ofelia. Una produzione molto applaudita, moderna e tradizionale allo stesso tempo.

Spettacolo teatrale registrato dal vivo a Londra, 2025.

La proiezione è in versione inglese con sottotitoli in inglese.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/ntlive_hamlet/



mercoledì 25, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese 387 - Vergiano di Rimini

Marecchia Social Live

Al Parco degli Artisti il mese di marzo propone un calendario dedicato alla musica dal vivo (blues, soul, jazz) e alla rassegna comico-teatrale "SCIOK". I prossimi appuntamenti:

>mercoledì 25 marzo: Live Music – Lou Marini. La leggenda del blues si esibisce insieme a Gianluca Di Ienno (piano e organo), Alessandro Chiappetta (chitarra) ed Enzo Zirilli (batteria e percussioni).

>venerdì 27 marzo: Live Music – Fabio Nobile 4et feat. Joyce E. Yuille. Serata soul jazz con Alessandro Fariselli (sax tenore), Mecco Guidi (organo), Luca Mattioni (percussioni) e Fabio Nobile (batteria).

>sabato 28 marzo: Comedy – "SCIOK". Appuntamento conclusivo della rassegna condotto da Matteo Monì, con la partecipazione di Urbano Moffa, Sterpy e De Pasquale.

Ore 21:30 Ingresso a pagamento Info: 327 8475142 www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



mercoledì 25 marzo 2026

Sala Civica di Piazza Decio Raggi, Miramare di Rimini

Uncinetto e sana alimentazione

Nell’ambito del progetto NoTeS – Nodi Territoriali di Salute, un nuovo appuntamento dedicato alla promozione del benessere della comunità attraverso “Uncinetto e alimentazione sana”. L’iniziativa propone un approccio originale alla salute, unendo attività manuali e momenti di socializzazione a contenuti informativi mirati. Un’occasione per prendersi cura di sé non solo attraverso il movimento e la relazione, ma anche attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini alimentari.

Durante l’incontro sarà presente un operatore di salute pubblica esperto in nutrizione, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di approfondimento sui principi della sana alimentazione. Verranno trattati temi come l’equilibrio nutrizionale, la scelta degli alimenti e l’importanza degli spuntini, con consigli pratici per adottare stili di vita più sani e sostenibili.

I partecipanti sono invitati a portare la propria merenda, che diventerà occasione di confronto e condivisione, favorendo una riflessione concreta su come rendere più equilibrata l’alimentazione quotidiana.

L’attività di uncinetto, aperta anche a chi non ha esperienza, offrie uno spazio di relax e socialità, contribuendo al benessere psicofisico e alla costruzione di relazioni positive all’interno della comunità.

Orario: 18 – 20 Ingresso libero



giovedì 26 marzo 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Ore 10.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

giovedì 26 marzo 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Il bambino a colori

Presentazione del libro Hervé Tullet, Il bambino a colori, Il Saggiatore. L'autore è in dialogo con Alessandra Falconi. Letture a cura di Alessia Canducci. L'incontro è rivolto ad insegnanti, educatori, bibliotecari e adulti interessati.

Un viaggio nella memoria di un bambino cresciuto nell’eco della guerra d’Algeria, tra silenzi familiari e solitudini abissali. Ma è anche una storia di salvezza: quella che arriva dall’arte, dai libri, dalla scoperta del surrealismo e, soprattutto, dall’incontro con i bambini. Punto, linea, macchia, scarabocchio: è questo il linguaggio universale che Tullet condivide oggi con l’infanzia di tutto il mondo.

Ingresso con prenotazione al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini).

Al termine dell'incontro bookshop e firmacopie a cura della Libreria Viale dei Ciliegi 17.

Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione Info: [email protected]

giovedì 26 marzo 2026

Fiera di Rimini, Sala Neri

Modelli e prospettive per il territorio di Rimini

Il Comune di Rimini insieme ad ASL Romagna promuove il convegno:" Modelli e prospettive per il territorio di Rimini: dal sistema di cura alla governance territoriale, esperienze e sfide per una sanità e un welfare di prossimità".

Il convegno si propone di approfondire il ruolo dei Nodi Territoriali di Salute come strumenti innovativi per l’integrazione tra ambito sociale e sanitario, in coerenza con le linee di indirizzo regionali e nazionali. L’iniziativa intende valorizzare le esperienze maturate sul territorio, evidenziando come la prossimità dei servizi e la collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e comunità locale possano generare risposte più efficaci ai bisogni complessi delle persone.

Saranno presentati modelli organizzativi, buone pratiche e strategie di governance che favoriscono la continuità assistenziale, la presa in carico multidimensionale e l’uso delle tecnologie per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi.

Relatori: Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Rimini – AUSL della Romagna; Kristian Gianfreda, Assessore Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non Societari – Comune di Rimini; Giulia Silvestrini, referente aziendale Equità – AUSL della Romagna; Vanessa Vivoli, Responsabile Ricerca qualitativa e partecipativa – AUSL della Romagna; Marco Alberio, Professore Associato Dipartimento di Sociologia e Diritto commerciale – Università di Bologna; Micaela Deriu, Responsabile Comunicazione di cittadinanza – Regione Emilia-Romagna.

Ore 16.00

giovedì 26 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Cinema Tiberio: Rangzen Mod

Sul palco del Tiberio ritorna la band riminese per un esclusivo concerto Mod (Who Kinks Small Faces..)

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/rangzen_mod/



da giovedì 26 marzo a mercoledì 1° aprile 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Mio fratello è un vichingo

Un film in prima visione di Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Sofie Gråbøl, Søren Malling e Bodil Jørgensen. Il film è in programma giovedì 26 marzo alle ore 17, venerdì 27 marzo alle ore 21, sabato 28 marzo alle ore 17 ed ore 21, domenica 29 marzo alle ore 18.30 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano) e mercoledì 1° aprile alle ore 17 ed ore 21.

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it



venerdì 27 marzo 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Il Complottista

Il complottista di Valerio Ferrara, Italia 2024, 85’, è stato il film che ha attirato maggiormente l’attenzione e l’interesse dei pubblico. Molte persone non sono riuscite a entrare e quindi, a conclusione della rassegna Curatori per un giorno, viene replicato.

Sono presenti il regista Valerio Ferrara con Ailen Pasos, la sua curatrice per un giorno.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne-ed-eventi/curatori-un-giorno-il-programma



venerdì 27 e domenica 28 marzo 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello continua ad accendere le sue luci con una serie di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, spaziando dal rock tradizionale alla sperimentazione sonora, fino alla valorizzazione dei talenti emergenti.

>venerdì 27 marzo alle ore 21.00, lo spazio ospita la semifinale di PalcoZero, un evento realizzato in collaborazione con Risuona Rimini e focalizzato sulla promozione dei talenti emergenti. Protagoniste della serata saranno le band Vajolet, Sentralina, Telecomando, Lisandro e lo Stretto Superfluo.

>sabato 28 marzo alle ore 21.00, l’Area Settebello accoglie i Miami & the Groovers, una delle realtà più consolidate e apprezzate della scena rock-folk italiana. La formazione, guidata da Lorenzo Semprini (voce, chitarra e armonica), vede la partecipazione di Alessio Raffaelli al piano e fisarmonica, Beppe Ardito alla chitarra elettrica, Marco Ferri alla batteria e Francesco Pesaresi al basso. Il concerto offrirà un repertorio trascinantetra rock, folk e sonorità d’autore.

Info: www.facebook.com/areasettebello

27 e 30 marzo marzo 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. Gli appuntamenti della settimana:

>Percorso "Sostenere chi sostiene" – Nodo Marecchiese, presso la sede di Via Perticara, 11,

venerdì 27 marzo (9.30 – 11.30) Le risorse sul territorio illustrate dall'Operatrice di Microzona

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 30 marzo (16.30 – 18.30) L'equilibrio del caregiver con lo Psicologo di comunità.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute



venerdì 27 marzo 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Il prossimo appuntamento:

>venerdì 27 marzo

Tommaso Panozzo

La città dell'estate. Itinerari alla ricerca della Marina di Rimini anni '50 e '60, Panozzo, 2026

in dialogo con Manlio Masini, Gianni Morolli e Oreste Ruggeri

Ore 17.30 Ingresso libero. Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli



venerdì 27 marzo 2026

Centro Sociale Viserba 2000, via Baroni, 9 - Rimini Viserba

Duemila sonorità in Jazz

Rassegna musicale suddivisa in 5 incontri programmati negli ultimi venerdì di ogni mese da gennaio a maggio in collaborazione tra Comune di Rimini e Jazz Feeling, un progetto aggregativo per la creazione di eventi musicali nell'area di confine tra Romagna e Marche.

Il prossimo appuntamento della rassegna:

>27 marzo con Italiani in jazz

L'ingresso al circolo richiede un contributo di 6 €.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 335 6095117 www.facebook.com/people/Centro-Sociale-Viserba-Duemila



sabato 28 marzo 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Il Dio del massacro

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro

Yasmina Reza, con la sua scrittura affilata, costruisce una satira pungente della società contemporanea, dando vita a un dramma che, pur attraverso l’umorismo e il cinismo, mette in scena la fragilità delle relazioni umane.

Il linguaggio scelto, acido e diretto, sfodera un micidiale potere di disvelamento, offrendo allo spettatore uno specchio deformante in cui riconoscere, non senza imbarazzo, una parte di sé stesso.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 [email protected]

sabato 28 e domenica 29 marzo 2026

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Rimini Dance Festival

Manifestazione nazionale di danza sportiva (XVII° edizione) dedicata alle danze folk, alle fruste e al ballo coreografico. Al termine di ogni gara si svolgono le premiazioni.

Ingresso a pagamento Info: 338 4924214 www.riminidancecompany.it



domenica 29 marzo 2026

Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

A spasso con i Libri

Rassegna culturale Lions International.

Un viaggio tra autori, storie, narrazioni, conversazioni e comunità. La rassegna “A spasso con i Libri” nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro e condivisione tra autori, lettori e territorio. È un viaggio attraverso parole, racconti, emozioni, in cui i protagonisti sono i libri, gli autori e il pubblico, la cultura diventa incontro e ponte tra persone, generazioni e comunità.

Cinque incontri domenicali riminesi e un calendario diffuso sul territorio tra Santarcangelo, Cattolica e Repubblica di San Marino.

Ogni incontro offre momenti di confronto, presentazioni, letture e attività culturali rivolte a un pubblico eterogeneo. Il prossimo appuntamento a Rimini si tiene domenica 29 marzo.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30 Ingresso gratuito Info: www.lionsrimini.it/al-via-il-30-novembre-la-rassegna-letteraria-a-spasso-con-i-libri-2025-26/

domenica 29 marzo 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Colazione e film

La domenica mattina continuano gli appuntamenti con “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell'elegante foyer del Fulgor.

>Domenica 29 marzo appuntamento con:

>Porco rosso Regia di Hayao Miyazaki

Un film d’animazione che parla di volo, ma anche di identità e di memoria. E lo fa con quella leggerezza molto particolare che è tipica del cinema di Miyazaki: un equilibrio raro tra avventura, poesia e ironia.

>Creature del cielo (V.O. sott. ita) Regia di Peter Jackson

Ambientato nella Nuova Zelanda degli anni Cinquanta, il film racconta l’intensa amicizia tra due adolescenti. Un film inquieto e molto particolare, che osserva da vicino il potere dell’amicizia, dell’immaginazione e le sue possibili derive..

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



martedì 31 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini

L’ultimo spettacolo

Film documentario di Andrea Morabito alle ore 18 e alle ore 20.30 (la proiezione delle ore 20.30 vede ospite in sala il regista). Nel 2010, a Cagliari, il volontario della Lav (Lega antivivisezione) Roberto Corona, insieme ad altri attivisti, filma gli animali del circo Martin e denuncia le drammatiche condizioni in cui versano. Il percorso giudiziario, preso in carico dai responsabili della Lav e sottoposto alla giustizia italiana, si è protratto fino al 2024 e ha visto una condanna in Cassazione per i proprietari del Circo Martin. Una testimonianza civile si è così trasformata in un clamoroso precedente, portando finalmente alla luce lo sfruttamento degli animali a scopi ricreativi di dubbio gusto ed efficacia.

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it



martedì 31 marzo 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente - Educazione digitale tra social e videogiochi

Percorso formativo gratuito a Rimini per genitori, insegnanti ed educatori su educazione digitale, social media e videogiochi per bambini 6-11 anni, condotto da esperti.

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si terranno presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, tra gennaio e maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme.

Gli incontri sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

Il prossimo appuntamento:

>31 Marzo ore 18.00–20.00: Navigare tra i social… ma quali?

Ore 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

dal 31 marzo al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA CARTA CHE NARRA: martedì 31 marzo e 7, 14, 21, 28 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di poesia a cura di Sabrina Foschini, un viaggio di parole nel simbolo attraverso la scrittura poetica;

>SCRIVERE L'OMBRA: mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di scrittura a cura di Lorenza Ghinelli, un corso per mettere meglio a fuoco il proprio immaginario e potenziare la scrittura, attingendo dai diversi generi letterari;

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: venerdì 10, 17 e 24 aprile; 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 4, 11, 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare