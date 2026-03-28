Primavera in movimento: Rimini tra tornei internazionali e attività sulla sabbia

Dal 3 aprile la città si anima con tornei, allenamenti e manifestazioni all’aperto per tutte le età

Con l’arrivo delle festività pasquali la spiaggia di Rimini si mette in moto dando il via alla stagione degli eventi sportivi con una manifestazione storica di rilievo internazionale.

Protagonista di questa ripartenza è il Paganello, più di un torneo, un rito collettivo, che da 35 anni unisce attorno al disco del frisbee decine di Nazioni di tutto il mondo e segna il passaggio dalla stagione invernale a quella dei grandi eventi sulla sabbia. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un raduno internazionale che combina agonismo e fairplay, spirito di comunità e intrattenimento. Il tema di quest'anno, "CONSPIRACY", è un’interpretazione ironica che celebra la "cospirazione positiva" di migliaia di atleti uniti dalla passione sportiva per il frisbee e il fair play.

La manifestazione dedicata al Beach Ultimate Frisbee, uno dei tornei di Frisbee giocato su sabbia più famosi e longevi al mondo, coinvolge oltre un chilometro di costa, con il quartier generale al Bagno 42 (Piazzale Marvelli), che ospita l’Arena principale e il Villaggio dove si tengono feste e momenti di incontro tra atleti di nazionalità diverse, rendendo la spiaggia un vivace spazio multiculturale per l'intero weekend pasquale.

I numeri di questa edizione hanno battuto tutti i record: la competizione vede iscritti 2300 atleti e 156 squadre provenienti da 29 nazioni, e prevede gare suddivise nelle categorie Real Mixed, Open, Women, Loose Mixed e Junior (Under 15 e Under 20).

Si parte venerdì 3 aprile con il Welcome Party per gli atleti (ore 20.00) e si chiude il Lunedì di Pasquetta (6 aprile) con le che finali che si disputano nell'Arena Centrale dalle ore 10. Il momento clou è previsto alle 15.00 con la finale Real Mixed, seguita dalle premiazioni alle 16.30. Tutte le info su www.paganello.com

Con il Paganello inizia ufficialmente la stagione degli sport sulla spiaggia

Le festività pasquali e l’arrivo della bella stagione sono la cornice ideale per il ritorno all'attività fisica all’aperto e la spiaggia offre diverse opportunità per la pratica sportiva individuale e di gruppo. Il volano del Paganello riattiva le aree fitness e i campi da beach volley di diversi stabilimenti balneari.

Ad esempio, domenica 29 marzo (ore 9.00), il Bagno Tiki 26 ospita lo Spring Challenge, un allenamento gratuito dedicato al risveglio muscolare primaverile (è richiesta l'iscrizione tramite WhatsApp 348 0981594), mentre sabato 11 aprile, è previsto l’Open Day Tiki 26 Sport, una giornata di prove gratuite per scoprire le attività estive dell'area sportiva del Bagno di Marina Centro ( www.facebook.com/bagnotikirimini ).

Dal mese di aprile ripartono anche le sessioni di nordic walking ( www.lapedivella.com ), camminata sportiva (Walk on the Beach) e allenamento funzionale sulla sabbia, con programmi dedicati a tutte le età. Il team di Elen Souza torna a proporre sessioni quotidiane di allenamento funzionale (7.30-20.00) e appuntamenti settimanali di camminata sportiva e stretching sulla spiaggia (mercoledì ore 18.30), mentre alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich si può partecipare agli ultimi appuntamenti di Warm Inside, il ciclo di incontri dedicati all'adattamento del corpo alle basse temperature attraverso esercizi guidati e bagni invernali in mare (domenica 29 marzo e 12 aprile, ore 10.00-12.00, www.warminside.it ).

Il calendario di aprile si arricchisce anche con eventi legati alla corsa e alla vela. Ad esempio, domenica 12 aprile, la manifestazione podistica CorriRimini prevede percorsi dal centro storico al mare (da 12,5 km, 6,5 km e 1 km) con ritrovo presso Istituto Maestre Pie in occasione del 150° anniversario della Fondazione (partenza alle ore 9.30). Domenica 26 aprile (ore 9.00-12.00) si svolge, invece, il Memorial Sorci, la 21ª edizione della regata per la classe ILCA, la storica competizione velica che colora lo specchio di mare antistante il porto canale in memoria del velista rimiese (Club Nautico - Piazzale Boscovich). Sempre

Uno sguardo verso un grande maggio in movimento

L’energia primaverile è solo l'inizio di una programmazione sportiva densa di appuntamenti di rilievo, che confermano Rimini capitale dello sport outdoor.

A Maggio si prosegue con il Riva Beach Volley (1-3 maggio) con 27 campi da gioco per tornei amatoriali in Piazzale Boscovich, il TBI Beach Tchoukball Festival a Viserba (8-10 maggio) uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia, e il SoulHands - Music Art & Surfskate Festival (22-24 maggio) a Torre Pedrera, per un fine settimana dedicato alla cultura del surfskate, della musica e dell'arte. Lo specchio di mare antistante il porto canale si anima con il Campionato Italiano Moto d’Acqua e 7° Trofeo Città di Rimini Acquabike (22 – 24 maggio), mentre in Piazzale Boscovich va in scena Adriatico sull’onda dello sport (29-30 maggio), una manifestazione dedicata alla promozione degli sport d'acqua in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, a cura di CONI e Club Nautico (info: [email protected] ). A fine mese, RiminiWellness (28-31 maggio) trasforma l'intera città e il Parco del Mare in un distretto del benessere diffuso con il programma "fuori salone" che offre corsi, lezioni e talk dedicati all'esercizio fisico, alla nutrizione e al benessere mentale, rendendo la cultura del movimento accessibile a tutti.

Infine da maggio a settembre, l’8ª edizione di "Un mare di Sport" anima la spiaggia di Rimini con oltre 100 micro-eventi aperti a tutti, dai professionisti alle famiglie. Il programma è molto vario e include discipline come beach volley, foot volley, karate, beach tennis, tavolino e spikeball, con un mix di tornei agonistici, dimostrazioni, partite libere e tornei solidali, garantendo movimento e divertimento per tutta la durata della stagione balneare. Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

Non solo spiaggia

Da non dimenticare i grandi appuntamenti sportivi internazionali: dalla Rimini Marathon (17-19 aprile) con i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, alla conferenza mondiale sulla ciclabilità Velo-city (16 – 19 giugno), ai Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico (23 giugno - 11 luglio), fino ai grandi palcoscenici di Sportdance (4 – 12 luglio) e della MotoGP (11-13 settembre), a cui si si affiancano eventi storici come la Mille Miglia, il Gran Premio Nuvolari e la Transitalia Marathon, insieme agli altri numerosi tornei promossi dalle associazioni del territorio dedicati ai più svariati sport per ogni fascia d’età.