Primavera "pazza": irruzione artica a metà settimana e rischio neve anche nel Riminese

Distanza temporale ancora significativa per una previsione, ma i modelli previsionali iniziano a inquadrare il peggioramento

Il territorio riminese potrebbe vivere una "finestra" di inverno fuori stagione, nella giornata di giovedì 26 marzo, con nevicate a quote basse. La distanza dall'evento, per effettuare una previsione del tempo, è ancora ampia, e la previsione di una nevicata deve essere rigorosamente fatta 24 ore prima dell'evento, per avere una stima degli accumuli. Ma i modelli previsionali iniziano già a inquadrare una poderosa irruzione di aria artica, nelle prime ore del mattino del 26 marzo. Dopo un mercoledì (25 marzo) caratterizzato da venti miti di libeccio, il contrasto termico favorirebbe anche la formazione di temporali, con grandine o graupel (neve tonda). Nell'entroterra alta probabilità di neve a quote molto basse. Tutto dipenderà dalla posizione del minimo ciclonico che si svilupperà sull'Italia, a seguito dell'irruzione dell'aria fredda. Dopo il rischio nevicate, tra giovedì e venerdì (26-27 marzo) ci sarà quello legato al rischio di gelate tardive. E non è finita: i modelli previsionali, per ciò che concerne le proiezioni meteo a lungo termine (attenzione: proiezioni, non previsioni...), vedono un inizio di aprile nel segno della variabilità e con temperature sotto la media del periodo.