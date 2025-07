Primi podi per l'Italia ai Mondiali di scherma in Georgia

Tre bronzi per Curatoli, Favaretto e Cristino

Arrivano le prime medaglie per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso in Georgia. La delegazione azzurra ha conquistato tre bronzi, portando a casa i primi podi della rassegna iridata.

Nella sciabola maschile è stato Luca Curatoli a salire sul terzo gradino del podio, confermando il suo ottimo stato di forma. Nel fioretto femminile, invece, sono arrivate le medaglie di Marta Favaretto e Carola Cristino, entrambe fermatesi in semifinale ma comunque protagoniste di un torneo di alto livello.

Le tre medaglie rappresentano un importante segnale di continuità per la squadra italiana, da sempre tra le potenze mondiali della scherma. Le competizioni proseguiranno nei prossimi giorni con le prove a squadre, dove gli azzurri cercheranno di incrementare il bottino di medaglie.