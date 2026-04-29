Primo maggio a Riccione: tra street food, sport, arte e musica il mare diventa palcoscenico diffuso

Dal Cycling Fest a Villa Lodi Fè fino alle mostre e all’International Street Food: tre giorni di eventi tra parchi, piazze e cultura per un lungo weekend di primavera tra relax, gusto e intrattenimento

Riccione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per il lungo ponte del Primo maggio: un invito a riscoprire il piacere della vita all’aria aperta tra il verde dei parchi e l’azzurro del mare. Il programma spazia dalla creatività dello “Smanèt”, con il tradizionale picnic nel parco di Villa Lodi Fè, ai profumi dell’alta cucina di strada dell’“International Street Food” nella grande piazza affacciata sull’Adriatico, fino al “Cycling Fest” in piazzale Ceccarini, una tre giorni dedicata alle due ruote che coinvolge appassionati e famiglie, tra sport, iniziative e dj set. A impreziosire il weekend, un’offerta culturale di rilievo che vede protagoniste le ville storiche e i centri culturali: dalla mostra dedicata all’Italia del boom economico di Bruno Barbey, alla personale di Andrea Chiesi sul rapporto tra natura e architettura, fino all’esposizione che celebra l’80esimo anniversario del diritto di voto alle donne. Un intreccio unico di iniziative che conferma Riccione come meta ideale per un lungo ponte di primavera tra relax, sport e bellezza.

“International Street Food”: dal 30 aprile al 3 maggio in piazzale Roma

Da domani, giovedì 30 aprile, fino a domenica 3 maggio, piazzale Roma ospita l’“International street food”, la manifestazione itinerante dedicata alle eccellenze della cucina “on the road”. Per quattro giorni, ci si potrà immergere in un viaggio tra sapori nazionali e internazionali grazie a decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’inaugurazione è prevista giovedì 30 aprile alle 18:00 con l’apertura degli stand fino a mezzanotte; venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, gli stand saranno aperti dalle 12:00 alle 24:00.

Il festival, organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs, l’Associazione italiana ristoratori di strada, celebra quest’anno il suo decimo anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di street food. Un vero e proprio festival del gusto, dove ogni stand rappresenta una tappa diversa: dalla paella agli hamburger di Angus, dalla puccia pontina al pulled pork, passando per la bombetta pugliese, la cucina calabrese e gli immancabili arrosticini. Non mancheranno le proposte più golose e internazionali come i churros, le specialità della cucina argentina, il kürtős ungherese e il pesce fritto. Tra le eccellenze spicca Porcobrado, premiato come miglior panino in Europa agli European Street Food Awards nel 2017 e nel 2022 e riconosciuto dal Gambero Rosso come campione della Lombardia. Ad accompagnare le proposte gastronomiche una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

“Lo Smanèt Spring Market” tra arte, musica e picnic: dall’1 al 3 maggio nel parco di Villa Lodi Fè

“Lo Smanèt Spring Market”, la galleria a cielo aperto dedicata all’arte, all’artigianato e al design, inaugura venerdì 1 maggio nel cuore verde di Riccione. Cornice dell’evento sarà il parco di Villa Lodi Fè, che accoglierà i visitatori tra il fascino di un picnic all’aria aperta, l’energia della musica dal vivo e gli spettacoli itineranti. Un appuntamento a ingresso gratuito per celebrare la Festa dei Lavoratori all'insegna della creatività e della convivialità.

La grande area picnic è allestita in stile country living, una scelta ispirata alla vita di campagna e perfettamente integrata in un contesto naturale e sostenibile: un’ambientazione, calda e accogliente, realizzata principalmente con materiali di recupero per creare un suggestivo rifugio nel verde. Ad accompagnare l’esperienza, un’area food and drink pensata per esaltare il gusto della vita all’aria aperta, in un perfetto connubio tra sapori e natura.

A rendere ancora più speciale la festa sarà il “Primo maggio in musica”, con due live di cantautorato indie, folk e blues, in cui le note si mescolano all’aria di primavera diventando parte dell’atmosfera. Il programma musicale vedrà protagonista la Savo full band alle 14:30, seguita alle 17:30 dal set acustico di Savo e Drello.

“Lo Smanèt” è anche una grande mostra-mercato con designer selezionati, inserita in una scenografia immersiva che, insieme a microspettacoli itineranti e installazioni, darà vita a un’atmosfera onirica e giocosa. Elementi floreali, luci e riflessi compongono un inno alla vita e alla convivialità, mentre trampolieri, farfalle e personaggi di primavera porteranno stupore a grandi e piccoli con spettacoli in continuo movimento. Tra le iniziative spiccano le mini sessioni di pittura botanica all’aria aperta: un’attività aperta a tutti in cui l’osservazione di foglie e fiori e la voglia di sperimentare si trasformano in gesto creativo. Nel parco saranno presenti anche i giochi di una volta costruiti in legno, reinventati con poesia e creatività.

“Lo Smanèt Spring Market” apre al pubblico venerdì 1 maggio con orario dalle 11 alle 20 e ingresso gratuito. Dopo l’apertura speciale per la Festa dei Lavoratori, l’evento prosegue sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 10 alle 20 con un ticket d’ingresso di 3 euro (gratuito per persone con disabilità e bambini fino ai 10 anni di età).

“Riccione Cycling Fest”: dall’1 al 3 maggio in piazzale Ceccarini

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio “Riccione Cycling Fest” trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, con tre giorni di eventi, sport e intrattenimento per tutte le età. Al centro della manifestazione la storica Granfondo Riccione, che quest’anno taglia il traguardo della 23esima edizione.

Piazzale Ceccarini ospita il quartier generale della festa e il villaggio dell’evento, un punto di ritrovo per atleti e visitatori, animato per tutto il fine settimana da attività e musica, in un clima di festa e condivisione. L’area espositiva ospiterà le novità tecniche delle aziende leader del settore, oltre alle eccellenze enogastronomiche locali.

Il programma prenderà il via venerdì 1 maggio: alle 14:00 aprirà ufficialmente il villaggio, seguito nel pomeriggio da due sessioni di group cycling a cura di Gold Wellness Academy e Icyff, la prima alle 16:30 e la seconda alle 18:00.

Sabato 2 maggio, alle 9:00 apriranno simultaneamente il villaggio espositivo e la segreteria della Granfondo. Dopo la sessione mattutina di group cycling prevista per le 10:30 il pomeriggio sarà dedicato ai giovani e alle famiglie: alle 14:00 il Parco degli Olivetani ospiterà la gara di mountain bike per i più giovani, seguita alle 15:00 dalla “Family on bike”, iniziativa gratuita previa iscrizione. Dopo l’ultima sessione di group cycling delle 16:30, la serata si accende in piazzale Ceccarini, dalle 18:30 alle 20:00, con il ritmo del dj set di Ludovica Pagani, preceduto dal warm up di Riccardo Piva per un finale di giornata all’insegna del puro divertimento.

Il culmine dell’evento sarà domenica 3 maggio, giornata della Granfondo Riccione, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo che unisce la passione per le due ruote alla scoperta delle bellezze del territorio, tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. La segreteria aprirà all’alba, alle 6:30, per consentire l’ingresso nelle griglie dalle 7:30 e la partenza alle 8:00 da piazzale Roma, mentre il villaggio espositivo accoglierà i visitatori dalle 9:00. L’arrivo dei corridori in viale Caprera è previsto tra le 11:00 e le 13.00; a seguire si terranno le premiazioni ufficiali.

Per informazioni e iscrizioni relative alle sessioni di group cycling è possibile contattare la palestra Gold Wellness Academy (cell. 379 2097578 - email [email protected]). Ulteriori informazioni alla pagina ufficiale della Granfondo Riccione.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana. In molti scatti sembra di intravedere i personaggi di una moderna Commedia dell’Arte, gli stessi che popolavano anche il cinema di Pasolini, Visconti e Fellini.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sabato, domenica, festivi e Primo maggio dalle 10:00 alle 20:00 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

“Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi

Villa Franceschi ospita la mostra personale di Andrea Chiesi dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale”, visitabile fino al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo “Naturae vincit”, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi.

Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, appartenenti a una fase precedente della produzione. Nelle sale della villa spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

La mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti” al Centro della Pesa

La galleria del Centro della Pesa ospita la mostra dedicata alle “21 Madri Costituenti”. L’esposizione, voluta dal Coordinamento nazionale donne Anpi e pensata come progetto itinerante, propone, attraverso pannelli informativi, un percorso tra biografie, volti e impegno civile delle 21 donne elette all’Assemblea costituente del 1946 che rappresentavano i diversi partiti del Paese dell’epoca. Il voto del 1946 segnò infatti una svolta storica, caratterizzata dall’ingresso pieno delle donne nella vita politica del Paese dopo anni di impegno e battaglie. All’interno della mostra, figure come Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Mattei emergono come simboli del contributo femminile alla costruzione della democrazia e alla conquista dei diritti civili e politici.

La mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 9 maggio, seguendo gli orari della biblioteca: il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50 (chiuso il Primo maggio).

Cinema, arte, benessere e tempo libero

Giovedì 30 aprile, per la rassegna “Il Cinema d’autore”, proiezione di “La torta del Presidente” (vincitore a Cannes 2025) al Cinepalace. Ambientato nell’Iraq degli anni ‘90, il film segue le peripezie di una bambina incaricata di preparare la torta di compleanno per Saddam Hussein in un clima di guerra e carestia. L’appuntamento è alle 21:00, preceduto alle 20:30 da un aperitivo di Indaco e dalla degustazione della torta firmata dal prestigioso pasticcere Rinaldini. Ingresso 7 euro (o carnet 10 film a 50 euro).



