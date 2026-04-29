Primo maggio al Parco degli Artisti di Rimini: musica, pace e iniziative dedicate alle donne

Dalle camminate simboliche ai concerti al femminile, passando per lo “spazio salute” con Il Punto Rosa e le attività per bambini

Venerdì Primo maggio anche il Parco degli Artisti ospiterà una serie di eventi e iniziative per la celebrazione della Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, con un omaggio alle donne che prevederà l’esibizione, a partire dalle ore 15.30, di band in concerto con sole voci femminili.

Focus sulle donne anche in tema salute, con la presenza sul posto dello stand informativo dell’associazione di volontariato Il Punto Rosa, impegnata a sostenere le persone affette da carcinoma mammario.

Sempre dalle 15.00 è prevista un’iniziativa mirata a coinvolgere nel giorno di festa anche i bambini, con la presenza del Centro Ippico Yanna di Rimini per il “battesimo della sella con i pony”, che permetterà ai più piccoli l’approccio e la conoscenza dei cavalli, con brevi giri accompagnati.

Il mattino, dalle 10.30, sarà invece dedicato a una camminata simbolica sul tema della pace e del lavoro “Un passo dopo l’altro”, articolata su un percorso semplice, nel parco, di circa 3 km, lungo il quale saranno omaggiate con letture e riflessioni alcune personalità italiane e mondiali che, tra le tante, si sono distinte nell’impegno morale ed effettivo per un mondo migliore.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e senza prenotazione. Dalle ore 15.00 saranno aperti gli stand gastronomici.

Il programma dei concerti pomeridiani prevede alle 15.30 i “Todos Voz del Alma” (Fusion Etno Music), alle 16.30 “Serena Krall Quartet” (Brazilian Serenade), alle 17.30 “Giostremia” (repertorio donne in musica anni ’50 e ’60), alle 18.30 “Messalina Fratnic” (Bajalica Sanadora & Pachamama’s) e alle 19.30 “Ale & The Velvet Groovers” (Soul Funky Music).

Il Parco degli Artisti è a Vergiano di Rimini, in Via Marecchiese 387.