Primo Maggio in Riviera Romagnola: il grande weekend dei parchi tra Oltremare, Acquario e Italia in Miniatura

Dalla MegaGame Land con i DinsiemE agli incontri con pinguini e squali, fino al viaggio nell’Italia in miniatura: tre giorni di eventi, spettacoli e natura per famiglie tra Riccione, Cattolica e Rimini

Il lungo weekend del Primo Maggio è l'occasione perfetta per staccare la spina e regalare alla propria famiglia momenti di pura meraviglia. I parchi Costa Edutainment della Riviera Romagnola si confermano luogo di destinazione. Qui il divertimento incontra l'apprendimento e sono garantite esperienze condivise. Che si tratti di incontrare i propri idoli del web dal vivo o di scoprire i segreti della natura, ogni parco è pronto a trasformare questo "ponte" in un’avventura indimenticabile. Le presenze turistiche non mancheranno: sono già centinaia le prenotazioni di biglietti arrivate da tutta Italia.

Oltremare

L’evento più atteso è a Oltremare 2.0 a Riccione. I DinsiemE saranno ospiti di Oltremare 2.0 questo sabato 2 maggio. I creator Erick e Dominick sono molto legati al family edutainment park romagnolo. Al suo interno è presente l’attrazione MegaGame Land, dedicata proprio al loro magico mondo e alla serie tv, sbarcata da poco anche su Netflix. Erick e Dominick sabato coinvolgeranno il pubblico in Dolphins World alle 11.30, quando presenteranno i loro successi musicali, prima di incontrare e scoprire tante curiosità sui tursiopi e i progetti di ricerca e conservazione portati avanti dal parco. Spazio poi al divertimento al MegaGame Land e maxi meet&greet all’Oltremare Theatre dalle ore 13:30, in un incontro dal vivo indimenticabile, con le due web star, tra autografi, selfie, musica e soprese. L’evento con i DinsiemE è compreso nel biglietto d’ingresso. Info: www.oltremare.org.

Megagame land

Si tratta di un’area di 300mq, prima assoluta in Italia, concepita e dedicata a delle star del mondo kids e ispirata alla serie tv MegaGame trasmessa sui canali Frisbee, DeAKids e sulle piattaforme come Discovery+, PrimeVideo, Now e Netflix. Gli spazi del maxi geoide di Oltremare 2.0, visibile anche dall’autostrada, si sono trasformati in un’area super colorata con spazi giochi, aree espositive, megaschermi e altre curiosità sui DinsiemE. Al suo interno si trova il tabellone gigante del MegaGame formato da 40 tessere, dove grandi e piccini possono giocare lanciando uno dei dadi e, muovendosi sul tabellone come pedine per superare tante sfide e arrivare alla vittoria finale.

Acquario di Cattolica

In questi giorni di primavera, i visitatori potranno esplorare l’Acquario di Cattolica, nei tre percorsi al chiuso tra ecosistemi marini e terrestri, e ammirare le mostre "Insetti Giganti XXL Edition" e "Il Mondo dei Dinosauri" dove i bambini possono trasformarsi anche in paleontologi per un giorno. Emozioni uniche durante le cibature di lontre, pinguini, squali e trigoni. Un'opportunità per vivere da vicino l'evoluzione della missione di sensibilizzazione che l'Acquario porta avanti fin dalla sua nascita per il rispetto del Pianeta e dei mari. In occasione della festa del Patrono San Pio V, l’Acquario di Cattolica rinnova poi il suo legame con il territorio, celebrando il Cattolica Day, giovedì 30 aprile. Per l’intera giornata, tutti i residenti del Comune di Cattolica potranno accedere al parco con un biglietto speciale a 10 Euro (con presentazione di un documento d'identità). Bimbi gratuiti fino a 1 metro d’altezza. Info: www.acquariodicattolica.it.

Italia in miniatura

Per questo ponte di primavera, Italia in Miniatura a Rimini invita i visitatori a vivere il ‘risveglio’ del Bel Paese. Con l'arrivo della bella stagione, il parco si trasforma in un giardino unico, con oltre 5.000 alberi in miniatura e oltre 300 monumenti iconici, creando un contrasto magico tra la natura e le opere d’arte. Si può passeggiare tra il Colosseo e il Duomo di Milano, attivando orchestre e trenini in movimento, o navigare una Venezia in scala 1:5 fedelmente ricostruita. La grande novità della stagione sono le audioguide dedicate, pensate per accompagnare le famiglie in un vero "Grand Tour" che svela curiosità e aneddoti sull’Italia intera. Spazio anche al divertimento tra le rapide della Vecchia Segheria, la fiaba di Pinocchio e le scoperte scientifiche in Esperimenta. Info: www.italiainminiatura.com.