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Principio d'incendio nell'ex Colonia Reggiana, torna l'allarme degrado

Nessuna persona è rimasta coinvolta

A cura di Glauco Valentini Redazione
13 luglio 2026 19:08
Principio d'incendio nell'ex Colonia Reggiana, torna l'allarme degrado - Repertorio
Repertorio
Rimini
Cronaca
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Un piccolo principio d'incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, all'interno dell'ex Colonia Reggiana di Riccione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente il focolaio, e la Polizia locale per gli accertamenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L'episodio riporta l'attenzione sullo stato di abbandono dell'immobile, da anni inagibile e spesso interessato da intrusioni e bivacchi. Il progetto di riqualificazione avviato nel 2004 non è mai stato realizzato e, dopo il fallimento della società proprietaria nel 2019, la struttura continua a versare in condizioni di degrado.

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