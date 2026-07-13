Principio d'incendio nell'ex Colonia Reggiana, torna l'allarme degrado

Nessuna persona è rimasta coinvolta

Un piccolo principio d'incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, all'interno dell'ex Colonia Reggiana di Riccione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente il focolaio, e la Polizia locale per gli accertamenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L'episodio riporta l'attenzione sullo stato di abbandono dell'immobile, da anni inagibile e spesso interessato da intrusioni e bivacchi. Il progetto di riqualificazione avviato nel 2004 non è mai stato realizzato e, dopo il fallimento della società proprietaria nel 2019, la struttura continua a versare in condizioni di degrado.