Processo Grillo Jr, attesa la sentenza

Pm: “Imputati inattendibili”, Bongiorno: “La ragazza è una sopravvissuta”

Si è aperta con le repliche dell’accusa la penultima udienza del processo a Tempio Pausania che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese.

Il procuratore Gregorio Capasso ha ribadito la richiesta di condanna a nove anni per tutti gli imputati, sottolineando come i giovani abbiano più volte modificato la loro versione dei fatti, mentre la presunta vittima “ha sempre raccontato la stessa verità”.

In aula ha preso la parola anche l’avvocata Giulia Bongiorno, legale della ragazza, che ha definito la sua assistita “una sopravvissuta alla violenza”, respingendo i tentativi della difesa di mettere in dubbio la sua credibilità. Ha ricordato come le vittime spesso tendano ad autocolpevolizzarsi e a mascherare il trauma per cercare di tornare a una vita normale.

La sentenza è attesa domani, al termine di un processo durato oltre tre anni.