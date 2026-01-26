Processo Paganelli, amica della Bianchi rischia denuncia per falsa testimonianza

Il sostituto procuratore Paci ha chiesto la trasmissione dei verbali alla Procura

La relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, è stato al centro delle testimonianze rese questa mattina in udienza nel Tribunale di Rimini. A essere convocate come teste dal sostituto procuratore Daniele Paci sono state due delle più intime amiche di Manuela Bianchi, alle quali la donna aveva confidato la relazione con Dassilva. Le testimonianze hanno evidenziato alcune lacune nella ricostruzione dei fatti, soprattutto nei mesi precedenti all’omicidio e a seguito dell’incidente occorso al figlio di Pierina, Giuliano Saponi, nel maggio del 2023. La sequenza degli eventi e i sentimenti di Manuela e Dassilva non risultano sempre chiari, e le discrepanze nella deposizione della seconda amica potrebbero portare a una denuncia per falsa testimonianza per la donna. Il sostituto procuratore Paci ha chiesto la trasmissione dei verbali alla Procura, che valuterà eventuali provvedimenti nei confronti della testimone.