Processo Paganelli, Dassilva potrebbe parlare lunedì

Doveva essere sentito il 15 aprile, ma la Corte d'Assise potrebbe sentirlo già il 30 marzo

Potrebbe essere una giornata cruciale quella di lunedì 30 marzo nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d’Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha infatti fissato un’udienza aggiuntiva, non inizialmente prevista in calendario, durante la quale potrebbe essere ascoltato l’imputato Louis Dassilva, 35enne senegalese detenuto per il delitto avvenuto il 3 ottobre 2023.

Un anticipo significativo rispetto alla tabella di marcia: l’esame di Dassilva era infatti programmato per il 13 aprile. Lunedì, invece, dopo l’audizione dell’ultimo teste della parte civile, l’imputato, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, potrebbe rendere dichiarazioni, seguito dall’ascolto di una testimone e del consulente della difesa.

In vista dell’udienza, i legali hanno incontrato il proprio assistito nel carcere di Rimini per preparare l’esame, che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo del processo. Dassilva, infatti, ha finora mantenuto una linea di sostanziale silenzio: dopo l’arresto del 16 luglio 2024, si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Vinicio Cantarini, così come in un successivo interrogatorio disposto dalla Procura nel settembre dello stesso anno.

Solo in una fase successiva, poco prima del rinvio a giudizio, aveva iniziato a fornire dichiarazioni, proclamandosi comunque innocente e respingendo le accuse, in particolare quelle della nuora della vittima, Manuela Bianchi, la cui testimonianza è considerata uno degli elementi chiave dell’accusa.

Nel marzo 2025, davanti al gip, Dassilva aveva ribadito la propria estraneità ai fatti. Un mese più tardi aveva intrapreso uno sciopero della fame come forma di protesta, conclusosi con un breve ricovero ospedaliero. Nel luglio dello stesso anno era quindi arrivato il rinvio a giudizio, con l’apertura del processo nel settembre successivo.