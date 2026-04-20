Processo Paganelli, fase finale: oggi ultimi testimoni
La chiusura dell’istruttoria è prevista per il 27 aprile
Si avvia alla conclusione la fase istruttoria del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede imputato il vicino di casa Louis Dassilva. Oggi in aula l’ultima delle tre udienze dedicate all’esame dell’imputato, chiamato a rispondere alle domande della difesa e al controesame dell’accusa.
Dopo Dassilva, spazio agli ultimi testimoni della lunga lista: attesi i consulenti tecnici sulla ricostruzione dei fatti e delle tempistiche, oltre alla criminologa Roberta Bruzzone, impegnata sull’analisi della scena del crimine.
La chiusura dell’istruttoria è prevista per il 27 aprile, anche se non si escludono ulteriori audizioni richieste dall’accusa. Già fissate le udienze di maggio (11, 18 e 25), con possibile sentenza attesa per inizio giugno.
Resta infine da decidere se risentire Manuela Bianchi e sull’eventuale confronto diretto con Dassilva.