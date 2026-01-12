Processo Paganelli, l’investigatore Denti: "Dassilva innocente, tra lui e Manuela solo un gioco di vicinato"

In corso l'udienza del processo per l'omicidio di via del Ciclamino

E' in corso da questa mattina, 12 gennaio, in Corte d’Assise a Rimini la settima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede come unico imputato il senegalese Louis Dassilva. Tra i testimoni ascoltati c’era Ezio Denti, investigatore privato incaricato all’epoca da Manuela e Loris Bianchi e dallo stesso Dassilva di condurre un’inchiesta parallela.

Nel corso dell’intervista rilasciata prima dell’udienza, Denti ha ribadito di non credere alla colpevolezza di Dassilva, soprattutto per l’assenza, a suo dire, di un movente passionale. L’investigatore ha spiegato che Dassilva gli avrebbe sempre negato qualsiasi interesse amoroso nei confronti di Manuela Bianchi, descrivendo il loro rapporto come un semplice “gioco di vicinato”. Un atteggiamento che, secondo Denti, mal si concilierebbe con l’idea di un delitto scaturito da gelosia o coinvolgimento sentimentale.

© Altarimini Ezio Denti investigatore e criminologo

Denti ha poi espresso perplessità su alcuni comportamenti e dichiarazioni di Loris Bianchi, sottolineando incongruenze tra quanto riferito a lui e quanto invece dichiarato pubblicamente ai media, in particolare in merito ad alcune fotografie considerate rilevanti. Pur precisando che tali elementi non costituiscono indizi diretti, l’investigatore ha parlato di aspetti “perplessi” che meritano attenzione.

Infine, Denti ha ricordato episodi di forte rabbia manifestata da Loris Bianchi nei confronti di Pierina Paganelli, legata a presunte accuse rivolte dalla donna, elementi che, a suo avviso, contribuiscono a delineare un quadro complesso e ancora ricco di zone d’ombra.