Processo per la morte del piccolo Samuel: il padre a giudizio

L’uomo, accusato di omicidio colposo per il rogo del camper a Olbia, annuncia che parlerà in aula

Si è aperto a Tempio Pausania il processo a Daniel Roman Imbuzan, 54 anni, imputato per omicidio colposo dopo la morte del figlio Samuel, 11 anni, nel rogo del camper esploso nell’estate 2023 vicino alla spiaggia di Bados. L’uomo è accusato anche di lesioni alla moglie e di incendio boschivo. La prima udienza è stata tecnica, con l’ammissione di testimoni e periti. La difesa annuncia che Imbuzan renderà dichiarazioni in aula per spiegare la propria versione dei fatti, convinta di dimostrare l’errore dell’accusa.