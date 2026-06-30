“Professionali e gentilissimi”: il grazie di una paziente al Cau di Novafeltria

Una lettrice di Novafeltria racconta l’esperienza positiva al centro di assistenza sanitaria: “Accoglienza, competenza e grande umanità. È giusto valorizzare anche ciò che funziona bene”



"Professionali e gentilissimi. Mai incontrato medici come loro". Una lettrice di altarimini.it, residente a Novafeltria, ha contattato la nostra redazione per segnalare l'ottima assistenza ricevuta al Cau locale. La signora, di origine rumena ma da 34 anni in Italia, per una problematica legata alla vista, si è rivolta alla struttura di Novafeltria nella mattinata di martedì. "Ho trovato attenzione, cortesia, competenza e gentilezza. Ottimi professionisti". Un plauso al lavoro dei sanitari "perché non si può parlare sempre di quello che non funziona, bisogna dare spazio anche alle cose che vanno bene" ha raccontato la signora alla nostra redazione, anticipando di voler contattare anche la direzione generale dell'Ausl per segnalare la positiva esperienza con i professionisti del Cau di Novafeltria.