Rimini, fugge all'alt della Polizia: 13enne fermato dopo 40 minuti di inseguimento

Il ragazzo, in sella a uno Scarabeo nero, avrebbe percorso il lungomare contromano e ad alta velocità

Un inseguimento di oltre 40 minuti a Rimini ha portato al fermo di un 13enne. Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica, quando a mezzanotte e mezza in viale Vespucci, il minorenne, in sella ad uno Scarabeo di colore nero e senza casco, non si sarebbe fermato all'alt della Polizia. Da quel momento ha preso via una folle fuga e il ragazzino ha percorso contromano e a tutta velocità un lungo tratto del lungomare, dal Bagno 60 fino al Bagno 106.

Il minorenne in fuga si è infilato nei viali zigzagando le auto in marcia e rischiando di investire pedoni o causare incidenti, fino a quando ha urtato una Vespa ed è caduto a terra. A quel punto ha cercato di fuggire a piedi ma i poliziotti delle Volanti gli sono corsi dietro e l'hanno bloccato. Il ragazzo è stato caricato in auto e condotto in questura per accertamenti.

Dopo le varie indagini sul caso si è scoperto che il ragazzo era scappato da una comunità di minori e aveva rubato il motorino, sul quale si era messo alla guida pur non possedendo una patente. Alla fine delle indagini, il giovane è stato riaccompagnato nella comunità e lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria.