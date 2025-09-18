Professoressa finge malattie per anni: condannata per truffa

Docente 30enne, anche al liceo “Tonino Guerra” di Novafeltria, presentava certificati falsi con la complicità di due medici. Confiscati 47mila euro ritenuti profitto illecito

Una docente 30enne originaria della Calabria, in servizio come supplente in vari istituti della provincia di Rimini, tra cui il liceo scientifico e linguistico “Tonino Guerra” di Novafeltria, è stata condannata a due anni e otto mesi per truffa ai danni dello Stato. Con la complicità di due medici, avrebbe presentato circa 35 certificati falsi tra il 2019 e il 2022, simulando gravi patologie per assentarsi da scuola percependo comunque lo stipendio.

Il danno stimato ammonta a 47mila euro, somma confiscata come profitto illecito. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, hanno portato alla condanna anche dei due medici coinvolti. La sentenza, firmata dal giudice Raffaella Ceccarelli, prevede inoltre una multa di 1.200 euro e il pagamento delle spese processuali.

La scoperta è arrivata dopo accertamenti clinici che hanno escluso le malattie dichiarate. Le difese annunciano possibile ricorso in appello.